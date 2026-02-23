Еврокомиссия разрешила Берлину долгосрочный контроль над активами "Роснефти"

Европейская комиссия одобрила новую модель доверительного управления, позволяющую Германии на долгосрочной основе контролировать немецкие активы российской нефтяной компании "Роснефть".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Решение является частью поиска стабильного структурного механизма функционирования компаний после разрыва энергетических связей с Россией.

Речь идет о долях в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil, переданных под государственную опеку осенью 2022 года. До этого срок доверительного управления приходилось продлевать каждые шесть месяцев из соображений энергетической безопасности, что создавало постоянную неопределенность, прежде всего для завода PCK Schwedt — ключевого поставщика топлива в Берлин.

Новая схема предусматривает бессрочное попечительство по немецкому законодательству. На протяжении его действия акционеры российской компании не смогут реализовывать свои права голоса. В то же время, контрольный пакет формально остается в собственности "Роснефти" — такая конструкция призвана избежать экспроприации и возможных судебных исков.

Решение Еврокомиссии фактически снимает одну из главных регуляторных преград для стабильной работы PCK Schwedt под контролем Германии. Однако оно не решает проблему американских санкций против "Роснефти". В прошлом году Берлин добился для завода исключения, срок действия которого истекает 29 апреля.

По данным Reuters, руководство PCK Schwedt недавно предупредило немецкое правительство, что ограничения США уже негативно влияют на бизнес предприятия и могут поставить под угрозу поставки горючего в столицу и окружающий регион.

В результате, несмотря на решение Еврокомиссии, дальнейшая работа завода будет в значительной степени зависеть от того, удастся ли Германии продлить санкционное исключение в Вашингтоне.

Напомним, ранее правительство США предоставило официальные письменные гарантии, исключающие немецкий бизнес российской компании "Роснефть" из-под действия новых энергетических санкций, направленных против России.