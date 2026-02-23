Єврокомісія дозволяє Берліну довгостроковий контроль над активами "Роснефті"

Європейська комісія схвалила нову модель довірчого управління, яка дозволяє Німеччині на довгостроковій основі контролювати німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Рішення є частиною пошуку стабільного структурного механізму функціонування підприємств після розриву енергетичних зв’язків із Росією.

Йдеться про частки у нафтопереробних заводах PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil, які передали під державну опіку восени 2022 року. До цього термін довірчого управління доводилося продовжувати кожні шість місяців із міркувань енергетичної безпеки, що створювало постійну невизначеність, передусім для заводу PCK Schwedt — ключового постачальника пального до Берлін.

Нова схема передбачає безстрокове опікунство за німецьким законодавством. Упродовж його дії акціонери російської компанії не зможуть реалізовувати свої права голосу. Водночас контрольний пакет формально залишається у власності "Роснефти" — така конструкція покликана уникнути експропріації та можливих судових позовів.

Рішення Єврокомісії фактично знімає одну з головних регуляторних перепон для стабільної роботи PCK Schwedt під контролем Німеччини. Однак воно не вирішує проблему американських санкцій проти "Роснефти". Торік Берлін домігся для заводу винятку, термін дії якого спливає 29 квітня.

За даними Reuters, керівництво PCK Schwedt нещодавно попередило німецький уряд, що обмеження США вже негативно впливають на бізнес підприємства і можуть поставити під загрозу постачання пального до столиці та навколишнього регіону.

У результаті, попри рішення Єврокомісії, подальша робота заводу значною мірою залежатиме від того, чи вдасться Німеччині продовжити санкційний виняток у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше уряд США надав офіційні письмові гарантії, які виключають німецький бізнес російської компанії "Роснефть" із-під дії нових енергетичних санкцій, спрямованих проти Росії.