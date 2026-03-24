Еврокомиссия выделяет дополнительные 150 тысяч евро в защиту культурного наследия Украины

Европейская комиссия объявила о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине в размере 150 тысяч евро. Средства будут направлены на укрепление потенциала в управлении рисками, защиту культурных памятников, архивов и произведений искусства.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил европейский комиссар по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф, пишет "Интерфакс-Украина".

Поддержка культурной стойкости в условиях войны

Новое финансирование поможет Украине эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать сохранение объектов культуры даже в самых сложных обстоятельствах.

Еврокомиссар подчеркнул, что агрессия против Украины идет не только на поле боя, но и против идентичности и памяти народа.

"Это финансирование поможет Украине укрепить свой потенциал в управлении рисками стихийных бедствий и кризисов, поддержит усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечат защиту культурных памятников, архивов и произведений искусства даже при самых сложных обстоятельствах", - объявил Микаллеф во время совместного брифинга с министром Великобритании. Мюрреем.

Масштабы общей помощи ЕС для культуры

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз уже мобилизовал более 50 млн. евро для поддержки украинских художников, креативных индустрий и сохранения исторического наследия.

Комиссар отметил, что на прошлой неделе во время с вице-премьер-министром Украины ему напомнили о "разрушительном влиянии этой войны на наследие Украины, ее художников и ее культурный сектор".

Именно в ответ на это ЕС решил активизировать целенаправленную помощь для защиты творческого сообщества и памятников, находящихся под угрозой уничтожения.

Напомним, лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе, 19 марта, не смогли прийти к соглашению о разблокировании кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.