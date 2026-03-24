Єврокомісія виділяє додаткові 150 тисяч євро на захист культурної спадщини України

Європейська комісія оголосила про надання додаткової фінансової допомоги Україні у розмірі 150 тис. євро. Кошти спрямують на зміцнення потенціалу в управлінні ризиками, захист культурних пам’яток, архівів та творів мистецтва.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф, пише "Інтерфакс-Україна".

Підтримка культурної стійкості в умовах війни

Нове фінансування допоможе Україні ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати збереження об’єктів культури навіть за найскладніших обставин.

Єврокомісар підкреслив, що агресія проти України ведеться не лише на полі бою, а й проти ідентичності та пам’яті народу.

"Це фінансування допоможе Україні зміцнити свій потенціал в управлінні ризиками стихійних лих та криз, підтримає зусилля з реагування на надзвичайні ситуації та забезпечать захист культурних пам’яток, архівів та творів мистецтва навіть за найскладніших обставин", - оголосив Мікаллеф під час спільного брифінгу з міністром Великої Британії з питань креативних індустрій Яном Мюрреєм.

Масштаби загальної допомоги ЄС для культури

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз уже мобілізував понад 50 млн євро для підтримки українських митців, креативних індустрій та збереження історичної спадщини.

Комісар зазначив, що минулого тижня під час з віце-прем’єр-міністром України йому нагадали про "руйнівний вплив цієї війни на спадщину України, на її митців та на її культурний сектор".

Саме у відповідь на це ЄС вирішив активізувати цілеспрямовану допомогу саме для захисту творчої спільноти та пам'яток, що перебувають під загрозою знищення.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі, 19 березня, не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.