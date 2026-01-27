Европа боится газовой зависимости от США из-за амбиций Трампа в Гренландии

Еврокомиссар по конкуренции Тереза Рибера заявила, что Европейский Союз должен избегать зависимости от американского сжиженного природного газа (LNG).

"Мы знаем, что не можем полагаться на российский газ, и что нам следует обратить внимание на то, чтобы не слишком полагаться на американский газ", – сказала Тереза ​​Риберав интервью радио RTE.

Риски энергетического доминирования США

После начала полномасштабной войны в Украине Европа стремительно заменила российский газ на американский LNG.

Однако, по оценкам Института энергетической экономики (IEEFA), если тенденция сохранится, доля США в импорте газа в ЕС может возрасти с 57% в 2025 году до критических 80% к 2030 году.

Это вызывает беспокойство в Брюсселе, особенно на фоне торговых соглашений с Вашингтоном в размере $750 миллиардов и непредсказуемой политики президента Дональда Трампа по Гренландии и тарифам.

Собственная генерация как единственный выход

Министр энергетики ЕС Дэн Йоргенсен поддержал позицию коллеги, подчеркнув, что настоящая энергонезависимость возможна только при развитии собственного производства.

По данным Bloomberg Россия все еще обеспечивает около 15% поставок LNG в блок, что делает ее вторым поставщиком после Соединенных Штатов.

Стратегия ЕС предусматривает не только диверсификацию источников импорта, но и ускоренный переход на возобновляемую энергетику для достижения нулевых выбросов к 2050 году.

Геополитический контекст

Беспокойство европейских лидеров усиливается из-за связи энергетических контрактов с политическими требованиями США. В частности, вопросы тарифов и размещения ракет в Гренландии оказывают дополнительное давление на европейские страны.

В ЕС убеждены: чтобы оставаться субъектом глобальной политики, блоку необходимо разорвать круг зависимостей от любой одной страны, независимо от того, насколько дружественны текущие отношения.

Напомним, Совет Европейского Союза 26 января утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.