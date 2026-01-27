Європа боїться газової залежності від США через амбіції Трампа в Гренландії

Єврокомісар з питань конкуренції Тереза Рібера заявила, що Європейський Союз має уникати залежності від американського скрапленого природного газу (LNG).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

"Ми знаємо, що не можемо покладатися на російський газ, і що нам слід звернути увагу на те, щоб не надто покладатися на американський газ", – сказала Тереза ​​Ріберав інтерв’ю радіо RTE.

Ризики енергетичного домінування США

Після початку повномасштабної війни в Україні Європа стрімко замінила російський газ американським LNG.

Проте за оцінками Інституту енергетичної економіки (IEEFA), якщо тенденція збережеться, частка США в імпорті газу до ЄС може зрости з 57% у 2025 році до критичних 80% до 2030 року.

Це викликає занепокоєння в Брюсселі, особливо на тлі торговельних угод із Вашингтоном обсягом $750 мільярдів та непередбачуваної політики президента Дональда Трампа щодо Гренландії та тарифів.

Власна генерація як єдиний вихід

Міністр енергетики ЄС Ден Йоргенсен підтримав позицію колеги, наголосивши, що справжня енергонезалежність можлива лише за умови розвитку власного виробництва.

За даними Bloomberg, Росія все ще забезпечує близько 15% поставок LNG до блоку, що робить її другим постачальником після Сполучених Штатів.

Стратегія ЄС передбачає не лише диверсифікацію джерел імпорту, а й прискорений перехід на відновлювану енергетику для досягнення "нульових викидів" до 2050 року.

Геополітичний контекст

Занепокоєння європейських лідерів посилюється через зв'язок енергетичних контрактів із політичними вимогами США. Зокрема, питання тарифів та розміщення ракет у Гренландії створюють додатковий тиск на європейські країни.

У ЄС переконані: щоб залишатися суб'єктом глобальної політики, блоку необхідно розірвати коло залежностей від будь-якої однієї країни, незалежно від того, наскільки дружніми є поточні відносини.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.