Европа передала Черниговщине около 19 тонн оборудования для энергетики

Черниговская область получила около 19 тонн энергетического оборудования и материалов из хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины. Поставку обеспечили международные партнеры Австрии, Швеции и Литвы для поддержки восстановления энергетической инфраструктуры региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Международная помощь Украине

Черниговская область получила 18,78 тонн энергетического оборудования и материалов из составов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины. Помощь предназначена для поддержки работы энергетической инфраструктуры региона и восстановления поврежденных объектов.

Поставку обеспечили при поддержке Федерального министерства внутренних дел Австрии, а также энергетических компаний UPPLANDS ENERGI EKONOMISK FÖRENING и E.ON Energidistribution AB из Швеции и AB Energijos skirstymo operatorius из Литвы.

В состав гуманитарной помощи вошли 22 силовых масляных трансформатора и трансформаторное масло. Полученное оборудование будет использоваться для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей Черниговской области.

В Министерстве энергетики отмечают, что международная поддержка позволяет оперативно восстанавливать поврежденную в результате российских атак энергетическую инфраструктуру и повышать устойчивость украинской энергосистемы в условиях войны.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.