Європа передала Чернігівщині майже 19 тонн обладнання для енергетики

Чернігівська область отримала майже 19 тонн енергетичного обладнання та матеріалів із хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України. Поставку забезпечили міжнародні партнери з Австрії, Швеції та Литви для підтримки відновлення енергетичної інфраструктури регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Міжнародна допомога Україні

Чернігівська область отримала 18,78 тонни енергетичного обладнання та матеріалів зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України. Допомога призначена для підтримки роботи енергетичної інфраструктури регіону та відновлення пошкоджених об'єктів.

Поставку забезпечили за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, а також енергетичних компаній UPPLANDS ENERGI EKONOMISK FÖRENING і E.ON Energidistribution AB зі Швеції та AB Energijos skirstymo operatorius з Литви.

До складу гуманітарної допомоги увійшли 22 силові оливні трансформатори та трансформаторна олива. Отримане обладнання використовуватимуть для проведення ремонтних і відновлювальних робіт, а також для забезпечення стабільного електропостачання споживачів Чернігівської області.

У Міністерстві енергетики зазначають, що міжнародна підтримка дає змогу оперативно відновлювати пошкоджену внаслідок російських атак енергетичну інфраструктуру та підвищувати стійкість української енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт.