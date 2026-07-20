Европа столкнулась с новым давлением на газовые цены из-за ситуации с Ираном

Европейский газовый рынок отреагировал ростом цен на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах во время торгов ICE кратковременно подорожал до €60,52/MWh – самого высокого уровня за последние четыре месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Цены на газ в Европе выросли

Рост цен произошел на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном и опасений по поводу возможных перебоев с поставкой сжиженного природного газа через Ормузский пролив.

По данным ICE, августовский фьючерс на газовом хабе TTF в Нидерландах во время утренних торгов кратковременно вырос до €60,52/MWh, что эквивалентно примерно $740 за тысячу кубометров. В последний раз такие уровни фиксировались 19 марта 2026 во время ценового пика.

В гривневом эквиваленте такая цена составляет около 39,3 тыс. грн. за тысячу кубометров с НДС.

Позже котировки несколько скорректировались – до €59,1/MWh, однако оставались примерно на 3% выше по сравнению с предыдущим торговым днем.

Почему растут цены на газ

Основным фактором удорожания стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Восстановление боевых действий, блокировка иранских портов и атаки вблизи Ормузского пролива снова создали риски для одного из ключевых энергетических маршрутов мира.

По данным Международного энергетического агентства, в обычных условиях через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли LNG. Ограничения судоходства уже повлияли на рынок, сократив доступность отдельных поставок и усилив конкуренцию между Европой и Азией за альтернативные партии газа.

Аналитики Kpler ожидают, что импорт LNG в Европу в июле может сократиться до 6,9 млн. тонн, или около 9,5 млрд. кубометров. Для сравнения, в июле 2025 года поставки составили 8,72 млн. тонн, или около 12 млрд. кубометров. Таким образом, возможное сокращение может составить примерно 2,5 млрд кубометров.

Дополнительным фактором давления остаются запасы газа в европейских хранилищах. По состоянию на 14 июля они были заполнены на 52,8%, что более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Темпы закачки также отстают от показателей 2025 и средних значений за последнее десятилетие.

В то же время на рынке сохраняется необычная ситуация, когда летние контракты TTF стоят дороже зимних. 17 июля разница между ними снизилась до минус 2,4 евро/MWh. Такая структура цен уменьшает интерес трейдеров к накоплению запасов и создает дополнительные риски для подготовки Европы к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Газ в Украине

В то же время, цены на природный газ в Украине остаются существенно ниже, чем на европейском рынке. По данным котировок Natural Gas ExPro, 17 июля стоимость газа в Украине составила 25 200–26 050 грн. за тысячу кубометров с НДС.

В пересчете это около €38,8–40,1/MWh, что примерно на €20/MWh, или около 13 тыс. грн за тысячу кубометров, ниже цен на европейском хабе TTF.

Разница между украинским и европейским рынками продолжает увеличиваться из-за стремительного подорожания газа в Европе. В таких условиях импорт природного газа в Украину остается экономически невыгодным.

С начала апреля объем импорта газа находится на минимальных уровнях. В июле 2026 года поставки составили около 1,6 млн. кубометров в сутки.

Европейский Союз может начать следующий отопительный сезон с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 15 лет. Из-за медленных темпов наполнения европейские газохранилища к концу сезона закачки будут заполнены всего на 76%.