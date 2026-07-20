Європа зіткнулася з новим тиском на газові ціни через ситуацію з Іраном

Європейський газовий ринок відреагував зростанням цін на загострення ситуації на Близькому Сході. Серпневий ф’ючерс на хабі TTF у Нідерландах під час торгів ICE короткочасно подорожчав до €60,52/MWh - найвищого рівня за останні чотири місяці.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Ціни на газ у Європі зросли

Зростання цін відбулося на тлі нової ескалації конфлікту між США та Іраном і побоювань щодо можливих перебоїв із постачанням зрідженого природного газу через Ормузьку протоку.

За даними ICE, серпневий ф’ючерс на газовому хабі TTF у Нідерландах під час ранкових торгів короткочасно зріс до €60,52/MWh, що еквівалентно приблизно $740 за тисячу кубометрів. Востаннє такі рівні фіксувалися 19 березня 2026 року під час цінового піку.

У гривневому еквіваленті така ціна становить близько 39,3 тис. грн за тисячу кубометрів із ПДВ.

Пізніше котирування дещо скоригувалися - до €59,1/MWh, однак залишалися приблизно на 3% вищими порівняно з попереднім торговим днем.

Чому зростають ціни на газ

Основним фактором подорожчання стало загострення ситуації на Близькому Сході. Відновлення бойових дій, блокування іранських портів та атаки поблизу Ормузької протоки знову створили ризики для одного з ключових енергетичних маршрутів світу.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у звичайних умовах через Ормузьку протоку проходить близько 20% світової торгівлі LNG. Обмеження судноплавства вже вплинули на ринок, скоротивши доступність окремих поставок і посиливши конкуренцію між Європою та Азією за альтернативні партії газу.

Аналітики Kpler очікують, що імпорт LNG до Європи у липні може скоротитися до 6,9 млн тонн, або близько 9,5 млрд кубометрів. Для порівняння, у липні 2025 року поставки становили 8,72 млн тонн, або близько 12 млрд кубометрів. Таким чином, можливе скорочення може сягнути приблизно 2,5 млрд кубометрів.

Додатковим фактором тиску залишаються запаси газу в європейських сховищах. Станом на 14 липня вони були заповнені на 52,8%, що більш ніж на 10 процентних пунктів менше, ніж роком раніше. Темпи закачування також відстають від показників 2025 року та середніх значень за останнє десятиліття.

Водночас на ринку зберігається незвична ситуація, коли літні контракти TTF коштують дорожче за зимові. 17 липня різниця між ними знизилася до мінус €2,4/MWh. Така структура цін зменшує зацікавленість трейдерів у накопиченні запасів і створює додаткові ризики для підготовки Європи до опалювального сезону 2026/2027 років.

Газ в Україні

Водночас ціни на природний газ в Україні залишаються суттєво нижчими, ніж на європейському ринку. За даними котирувань Natural Gas ExPro, 17 липня вартість газу в Україні становила 25 200–26 050 грн за тисячу кубометрів із ПДВ.

У перерахунку це близько €38,8–40,1/MWh, що приблизно на €20/MWh, або близько 13 тис. грн за тисячу кубометрів, нижче за ціни на європейському хабі TTF.

Різниця між українським і європейським ринками продовжує збільшуватися через стрімке подорожчання газу в Європі. За таких умов імпорт природного газу до України залишається економічно невигідним.

Від початку квітня обсяги імпорту газу перебувають на мінімальних рівнях. У липні 2026 року поставки становили близько 1,6 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.