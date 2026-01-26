Европа усиливает связи с Индией: готовится масштабное соглашение о безопасности

Евросоюз и Индия планируют подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,

"Существует мощный импульс для более тесного сотрудничества с Индией, и мы им пользуемся. Мне приятно быть сегодня в Нью-Дели и честь принимать участие в торжествах по случаю Дня Республики", - подчеркнула она.

По ее словам, персонал военно-морских операций ЕС "Аталанта" и "Аспидес" впервые принимает участие в параде по случаю Дня Республики как "символ углубления наших связей".

Она отметила, что на завтрашнем саммите стороны планируют вывести отношения на новый уровень путем подписания Соглашения о партнерстве между ЕС и Индией в сфере безопасности и обороны.

Это будет способствовать достижению конкретных результатов в морской и кибербезопасности, а также в борьбе с терроризмом.

There is strong momentum for closer cooperation with India, and we are seizing it.



It is a pleasure to be in New Delhi today and an honour to attend the Republic Day celebration.



27 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта примут участие в саммите ЕС-Индия, где Индию будет представлять глава правительства Нарендра Моди.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы приступили к масштабному пересмотру стратегий импорта, постепенно отказываясь от российской сырой нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока.