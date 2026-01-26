Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европа усиливает связи с Индией: готовится масштабное соглашение о безопасности

ЕС идет на сближение с Индией
ЕС идет на сближение с Индией / Depositphotos

Евросоюз и Индия планируют подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,

"Существует мощный импульс для более тесного сотрудничества с Индией, и мы им пользуемся. Мне приятно быть сегодня в Нью-Дели и честь принимать участие в торжествах по случаю Дня Республики", - подчеркнула она.

По ее словам, персонал военно-морских операций ЕС "Аталанта" и "Аспидес" впервые принимает участие в параде по случаю Дня Республики как "символ углубления наших связей".

Она отметила, что на завтрашнем саммите стороны планируют вывести отношения на новый уровень путем подписания Соглашения о партнерстве между ЕС и Индией в сфере безопасности и обороны.

Это будет способствовать достижению конкретных результатов в морской и кибербезопасности, а также в борьбе с терроризмом.

27 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта примут участие в саммите ЕС-Индия, где Индию будет представлять глава правительства Нарендра Моди.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы приступили к масштабному пересмотру стратегий импорта, постепенно отказываясь от российской сырой нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока.

Автор:
Татьяна Бессараб