Европа усиливает связи с Индией: готовится масштабное соглашение о безопасности
Евросоюз и Индия планируют подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,
"Существует мощный импульс для более тесного сотрудничества с Индией, и мы им пользуемся. Мне приятно быть сегодня в Нью-Дели и честь принимать участие в торжествах по случаю Дня Республики", - подчеркнула она.
По ее словам, персонал военно-морских операций ЕС "Аталанта" и "Аспидес" впервые принимает участие в параде по случаю Дня Республики как "символ углубления наших связей".
Она отметила, что на завтрашнем саммите стороны планируют вывести отношения на новый уровень путем подписания Соглашения о партнерстве между ЕС и Индией в сфере безопасности и обороны.
Это будет способствовать достижению конкретных результатов в морской и кибербезопасности, а также в борьбе с терроризмом.
27 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта примут участие в саммите ЕС-Индия, где Индию будет представлять глава правительства Нарендра Моди.
Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы приступили к масштабному пересмотру стратегий импорта, постепенно отказываясь от российской сырой нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока.