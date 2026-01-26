Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Європа посилює зв’язки з Індією: готується масштабна угода про безпеку

ЄС іде на зближення з Індією
ЄС іде на зближення з Індією / Depositphotos

Євросоюз та Індія планують підписати угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас,

"Існує потужний імпульс для більш тісної співпраці з Індією, і ми ним користуємося. Мені приємно бути сьогодні в Нью-Делі і честь брати участь в урочистостях з нагоди Дня Республіки", - наголосила вона.

За її словами, персонал військово-морських операцій ЄС "Аталанта" та "Аспідес" вперше бере участь у параді з нагоди Дня Республіки, як "символ поглиблення наших зв'язків".

Вона зазначила, що під час завтрашнього саміту сторони планують вивести відносини на новий рівень шляхом підписання Угоди про партнерство між ЄС та Індією у сфері безпеки та оборони.

Це сприятиме досягненню конкретних результатів у морській та кібербезпеці, а також у боротьбі з тероризмом.

27 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта візьмуть участь у саміті ЄС-Індія, де Індію представлятиме глава уряду Нарендра Моді.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи розпочали масштабний перегляд стратегій імпорту, поступово відмовляючись від російської сирої нафти на користь постачальників із Близького Сходу.

Автор:
Тетяна Бесараб