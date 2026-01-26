Європа посилює зв’язки з Індією: готується масштабна угода про безпеку

Євросоюз та Індія планують підписати угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас,

"Існує потужний імпульс для більш тісної співпраці з Індією, і ми ним користуємося. Мені приємно бути сьогодні в Нью-Делі і честь брати участь в урочистостях з нагоди Дня Республіки", - наголосила вона.

За її словами, персонал військово-морських операцій ЄС "Аталанта" та "Аспідес" вперше бере участь у параді з нагоди Дня Республіки, як "символ поглиблення наших зв'язків".

Вона зазначила, що під час завтрашнього саміту сторони планують вивести відносини на новий рівень шляхом підписання Угоди про партнерство між ЄС та Індією у сфері безпеки та оборони.

Це сприятиме досягненню конкретних результатів у морській та кібербезпеці, а також у боротьбі з тероризмом.

27 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта візьмуть участь у саміті ЄС-Індія, де Індію представлятиме глава уряду Нарендра Моді.

