Европейский Союз продлил санкции против России еще на год

санкции
ЕС продлил санкций против РФ. / Shutterstock

23 февраля Европейский союз продлил санкции против России до февраля 2027 года. Решение вступит в силу завтра, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующее решение, опубликованное в Официальном журнале ЕС.

В ЕС подчеркнули, что санкции будут действовать, пока незаконные действия России нарушают основополагающие нормы международного права, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава ООН.

Также в ЕС напомнили о Резолюции Генассамблеи ООН от 24 февраля 2025 г., которая требует немедленно, полностью и безоговорочно вывести все российские вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, а также прекратить все военные действия, включая нападения на гражданское население и объекты.

Напомним, Европейский Союз вряд ли сможет принять свой двадцатый пакет санкций против России к четвертой годовщине вторжения в Украину. Постоянное сопротивление Венгрии дает понять, что консенсуса на проходящей сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел ЕС не будет.

Автор:
Татьяна Ковальчук