Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на рік

санкції
ЄС продовжив санкцій проти РФ. / Shutterstock

23 лютого Європейський союз продовжив санкцій проти Росії до лютого 2027 року. Рішення набуде чинності завтра, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на відповідне рішення, опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

В ЄС наголосили, що санкції будуть діяти, доки незаконні дії Росії порушують основоположні норми міжнародного права, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену в статті 2(4) Статуту ООН.

Також в ЄС нагадали про Резолюцію Генасамблеї ООН від 24 лютого 2025 року, яка вимагає негайно, повністю та беззастережно вивести всі російські збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також припинити всі воєнні дії, включно з нападами на цивільне населення та об'єкти.

Нагадаємо, Європейський Союз навряд чи зможе ухвалити свій двадцятий пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин вторгнення в Україну. Постійний опір Угорщини дає зрозуміти, що консенсусу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить сьогодні у Брюсселі,  не буде.

Автор:
Тетяна Ковальчук