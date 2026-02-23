Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на рік

23 лютого Європейський союз продовжив санкцій проти Росії до лютого 2027 року. Рішення набуде чинності завтра, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на відповідне рішення, опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

В ЄС наголосили, що санкції будуть діяти, доки незаконні дії Росії порушують основоположні норми міжнародного права, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену в статті 2(4) Статуту ООН.

Також в ЄС нагадали про Резолюцію Генасамблеї ООН від 24 лютого 2025 року, яка вимагає негайно, повністю та беззастережно вивести всі російські збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також припинити всі воєнні дії, включно з нападами на цивільне населення та об'єкти.

Нагадаємо, Європейський Союз навряд чи зможе ухвалити свій двадцятий пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин вторгнення в Україну. Постійний опір Угорщини дає зрозуміти, що консенсусу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить сьогодні у Брюсселі, не буде.