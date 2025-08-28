"Файні льоди" в этом году уже открыли 75 новых точек с мороженым и готовятся выйти на рынки Молдовы и Румынии.

Компания “Файні льоди” за первые семь месяцев 2025 года открыла 75 новых торговых точек, тогда как в 2024 году – 60.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель компании Богдан Аренович.

Сейчас у компании есть 80 собственных объектов и более 120 франчайзинговых в 50 городах Украины.

По словам основателя компании Богдана Ареновича, рост продаж до 34 миллионов гривен в 2024 году стал возможен именно благодаря активному расширению сети и открытию новых точек.

"Мы работаем с около 12–15 активными франчайзи, которые помогают развивать сеть вместе с нами. В этом году география и количество точек значительно увеличились. Так что ожидаем еще более высокой динамики", — говорит основатель.

Чтобы не распылять внимание покупателей, компания фокусируется только на мороженом, используя три формата точек: уличные витрины, торговые островки и To Go-кафе, работающие круглогодично.

Что касается потенциала рынка, то Аренович оценивает его как огромный.

"Место для развития в пределах 500-700 точек по Украине, и мы планируем масштабироваться еще больше", - рассказал Богдан Аренович.

В ближайшие два года компания планирует выход на международный рынок, в частности Молдову и Румынию.

Напомним, что рынок мороженого в Украине, несмотря на все вызовы последних лет, сохраняет положительную динамику развития и демонстрирует устойчивость даже в условиях войны. По итогам 2024 года лидером отрасли остается АО "Рудь", получившее 3,4 млрд грн выручки, что составляет 26% общего рынка. Сегмент продолжает развиваться, удерживая высокую конкуренцию и выраженную сезонность спроса.