"Файні льоди" в этом году уже открыли 75 новых точек с мороженым и готовятся выйти на рынки Молдовы и Румынии.

Файні льоды Богдан Аренович
Файні льоды планируют увеличить доход за счет расширения сети. Фото предоставлено спикером.

Компания “Файні льоди” за первые семь месяцев 2025 года открыла 75 новых торговых точек, тогда как в 2024 году – 60.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель компании Богдан Аренович.

Сейчас у компании есть 80 собственных объектов и более 120 франчайзинговых в 50 городах Украины.

По словам основателя компании Богдана Ареновича, рост продаж до 34 миллионов гривен в 2024 году стал возможен именно благодаря активному расширению сети и открытию новых точек.

"Мы работаем с около 12–15 активными франчайзи, которые помогают развивать сеть вместе с нами. В этом году география и количество точек значительно увеличились. Так что ожидаем еще более высокой динамики", — говорит основатель.

Чтобы не распылять внимание покупателей, компания фокусируется только на мороженом, используя три формата точек: уличные витрины, торговые островки и To Go-кафе, работающие круглогодично.

Что касается потенциала рынка, то Аренович оценивает его как огромный.

"Место для развития в пределах 500-700 точек по Украине, и мы планируем масштабироваться еще больше", - рассказал Богдан Аренович.

В ближайшие два года компания планирует выход на международный рынок, в частности Молдову и Румынию.

Напомним, что рынок мороженого в Украине, несмотря на все вызовы последних лет, сохраняет положительную динамику развития и демонстрирует устойчивость даже в условиях войны. По итогам 2024 года лидером отрасли остается АО "Рудь", получившее 3,4 млрд грн выручки, что составляет 26% общего рынка. Сегмент продолжает развиваться, удерживая высокую конкуренцию и выраженную сезонность спроса.

