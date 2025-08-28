"Файні льоди" цього року вже відкрили 75 нових точок з морозивом і готуються вийти на ринки Молдови і Румунії

Компанія "Файні льоди" за перші сім місяців 2025 року відкрила 75 нових торгових точок, тоді як у 2024 році було відкрито 60.

Про це у інтерв’ю Delo.ua розповів засновник компанії Богдан Аренович.

Зараз компанія має 80 власних об’єктів та понад 120 франчайзингових у 50 містах України.

За словами засновника компанії Богдана Ареновича, зростання продажів до 34 мільйонів гривень у 2024 році стало можливим саме завдяки активному розширенню мережі та відкриттю нових точок.

"Ми працюємо з близько 12–15 активними франчайзі, які допомагають розвивати мережу разом із нами. Цього року географія та кількість точок значно збільшилися. Тож очікуємо ще вищу динаміку", — говорить засновник.

Щоб не розпилювати увагу покупців, компанія фокусується лише на морозиві, використовуючи три формати точок: вуличні вітрини, торгові острівці та To Go-кафе, які працюють цілий рік.

Щодо потенціалу ринку, Аренович оцінює його як величезний.

"Місце для розвитку є у межах 500–700 точок по Україні, і ми плануємо масштабуватися ще більше", — розповів Богдан Аренович.

У найближчі два роки компанія планує вихід на міжнародний ринок, зокрема в Молдову та Румунію.

Нагадаємо, що ринок морозива в Україні, попри всі виклики останніх років, зберігає позитивну динаміку розвитку та демонструє стійкість навіть в умовах війни. За підсумками 2024 року лідером галузі залишається АТ "Рудь", яке отримало 3,4 млрд грн виручки, що становить 26% загального ринку. Сегмент продовжує розвиватися, утримуючи високу конкуренцію та виражену сезонність попиту.