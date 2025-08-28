Запланована подія 2

"Файні льоди" цього року вже відкрили 75 нових точок з морозивом і готуються вийти на ринки Молдови і Румунії

Файні льоди Богдан Аренович
Файні льоди планують збільшити дохід за рахунок розширення мережі. Фото надане спікером.

Компанія "Файні льоди" за перші сім місяців 2025 року відкрила 75 нових торгових точок, тоді як у 2024 році було відкрито 60. 

Про це у інтерв’ю Delo.ua розповів засновник компанії Богдан Аренович.

Зараз компанія має 80 власних об’єктів та понад 120 франчайзингових у 50 містах України. 

За словами засновника компанії Богдана Ареновича, зростання продажів до 34 мільйонів гривень у 2024 році стало можливим саме завдяки активному розширенню мережі та відкриттю нових точок. 

"Ми працюємо з близько 12–15 активними франчайзі, які допомагають розвивати мережу разом із нами. Цього року географія та кількість точок значно збільшилися. Тож очікуємо ще вищу динаміку", — говорить засновник.

Щоб не розпилювати увагу покупців, компанія фокусується лише на морозиві, використовуючи три формати точок: вуличні вітрини, торгові острівці та To Go-кафе, які працюють цілий рік.

Щодо потенціалу ринку, Аренович оцінює його як величезний. 

"Місце для розвитку є у межах 500–700 точок по Україні, і ми плануємо масштабуватися ще більше", — розповів Богдан Аренович.

У найближчі два роки компанія планує вихід на міжнародний ринок, зокрема в Молдову та Румунію. 

Нагадаємо, що ринок морозива в Україні, попри всі виклики останніх років, зберігає позитивну динаміку розвитку та демонструє стійкість навіть в умовах війни. За підсумками 2024 року лідером галузі залишається АТ "Рудь", яке отримало 3,4 млрд грн виручки, що становить 26% загального ринку. Сегмент продовжує розвиватися, утримуючи високу конкуренцію та виражену сезонність попиту.  

Автор:
Олена Черкасець