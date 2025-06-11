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Фактическая цена реализации украинского газа снизилась в мае почти на 4%

газовое хранилище
Фактическая цена реализации украинского газа снизилась в мае почти на 4% / Freepik

В мае 2025 г. фактическая цена реализации природного газа, добытого в Украине, снизилась до 15 507 грн за тысячу кубометров. Это на 3,9% меньше, чем в апреле 2025 года, когда цена составила 16131 грн за тысячу кубометров.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Несмотря на месячное снижение, текущая фактическая цена реализации природного газа, добытого в Украине в мае 2025 года, демонстрирует значительный годовой прирост в 30% по сравнению с маем прошлого года (12 460 грн за 1 тыс. м³).

Эта цена была определена как среднее арифметическое значение следующих величин за период с первого по последний день февраля 2025 (для определения цены на март 2025):

  • Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного НАК "Нефтегаз Украины". В апреле 2025 года (для мая 2025 г.) договоры не заключались.
  • Средневзвешенная цена продажи природного газа на организованных товарных рынках. В апреле 2025 года (для мая 2025 года) она составила 15 375,37   грн за 1 тыс. м3 .
  • Средняя арифметическая цена на природный газ: 15 548,96 за 1 тыс. м 3   (без НДС) рассчитана как среднее арифметическое значение между ценами, опубликованными в отчетах Argus European Natural Gas и ICIS European Spot Gas Market.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нефтегаза" по цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 6 июня превысили отметку в 7 млрд куб. м. В настоящее время хранилища заполнены на 22,6%.

Автор:
Татьяна Бессараб