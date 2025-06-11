Фактична ціна реалізації українського газу знизилася у травні майже на 4%

У травні 2025 року фактична ціна реалізації природного газу, видобутого в Україні, знизилася до 15 507 грн за тисячу кубометрів. Це на 3,9% менше, ніж у квітні 2025 року, коли ціна становила 16 131 грн за тисячу кубометрів.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Попри місячне зниження, поточна фактична ціна реалізації природного газу, видобутого в Україні у травні 2025 року демонструє значний річний приріст у 30% порівняно з травнем минулого року (12 460 грн за 1 тис. м³).

Ця ціна була визначена як середнє арифметичне значення наступних величин за період з першого по останній день лютого 2025 року (для визначення ціни на березень 2025 року):

Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У квітні 2025 року (для травня 2025 року) договори не укладалися.

Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У квітні 2025 року (для травня 2025 року) вона становила 15 375,37 грн за 1 тис. м 3.

грн за 1 тис. м Середня арифметична ціна природного газу: 15 548,96 за 1 тис. м3 (без ПДВ), розрахована як середнє арифметичне значення між цінами, опублікованими у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 6 червня перевищили позначку в 7 млрд куб. м. Наразі сховища заповнені на 22,6%.