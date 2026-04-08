Факультет цифровой трансформации: в Силах обороны будут готовить военных IT-специалистов

В Силах обороны создан Факультет цифровой трансформации – образовательное направление для подготовки специалистов, внедряющих цифровые решения в армии. Факультет функционирует внутри национального проекта CDTO Campus и является частью новой Структуры цифровой трансформации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Цель и практическое применение

Деятельность факультета направлена на подготовку специалистов по IT, аналитике и управлению. Специалисты Структуры цифровой трансформации занимаются внедрением технологий в подразделениях по обеспечению результатов в реальном времени.

Замминистра Оксана Ферчук отметила: "Наша задача – чтобы вся эта новая структура, все две тысячи людей были заряжены одной идеей, одинаковыми целями. Мы должны дать для этого инструменты и синхронно достигать цели".

Учебный процесс и отбор

Программы обучения базируются на опыте цифровизации и внедрении технологий. Преподавателями являются военные и гражданские эксперты в оборонном секторе. Набор на обучение проходит в закрытом формате: сначала специалиста назначают на должность в структуре цифровой трансформации, затем его подает на обучение непосредственный руководитель.

Направления подготовки на факультете

Обучение охватывает следующие области:

цифровая трансформация в секторе обороны;

работа с данными и аналитика по принятию решений;

управление цифровыми и технологическими проектами;

архитектура систем и интеграция решений;

кибербезопасность и устойчивость цифровой инфраструктуры;

лидерство и управление переменами в оборонном секторе.

Проект реализуется Министерством обороны Украины совместно с CDTO Campus – образовательным проектом Министерства цифровой трансформации Украины и Фонда Восточная Европа.

