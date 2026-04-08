Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Факультет цифровой трансформации: в Силах обороны будут готовить военных IT-специалистов

обучение военных
В Силах обороны создан Факультет цифровой трансформации / Минобороны

В Силах обороны создан Факультет цифровой трансформации – образовательное направление для подготовки специалистов, внедряющих цифровые решения в армии. Факультет функционирует внутри национального проекта CDTO Campus и является частью новой Структуры цифровой трансформации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Цель и практическое применение

Деятельность факультета направлена на подготовку специалистов по IT, аналитике и управлению. Специалисты Структуры цифровой трансформации занимаются внедрением технологий в подразделениях по обеспечению результатов в реальном времени.

Замминистра Оксана Ферчук отметила: "Наша задача – чтобы вся эта новая структура, все две тысячи людей были заряжены одной идеей, одинаковыми целями. Мы должны дать для этого инструменты и синхронно достигать цели".

Учебный процесс и отбор

Программы обучения базируются на опыте цифровизации и внедрении технологий. Преподавателями являются военные и гражданские эксперты в оборонном секторе. Набор на обучение проходит в закрытом формате: сначала специалиста назначают на должность в структуре цифровой трансформации, затем его подает на обучение непосредственный руководитель.

Направления подготовки на факультете

Обучение охватывает следующие области:

  • цифровая трансформация в секторе обороны;
  • работа с данными и аналитика по принятию решений;
  • управление цифровыми и технологическими проектами;
  • архитектура систем и интеграция решений;
  • кибербезопасность и устойчивость цифровой инфраструктуры;
  • лидерство и управление переменами в оборонном секторе.

Проект реализуется Министерством обороны Украины совместно с CDTO Campus – образовательным проектом Министерства цифровой трансформации Украины и Фонда Восточная Европа.

Ранее сообщалось, что в ряд Дании инвестирует около 33 млн. евро в модернизацию одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Проект предусматривает обновление бытовой инфраструктуры, закупку специального оборудования и дронов для тренировок.

Автор:
Татьяна Ковальчук