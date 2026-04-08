Факультет цифрової трансформації: у Силах оборони готуватимуть військових IT-спеціалістів

У Силах оборони створено Факультет цифрової трансформації – освітній напрям для підготовки фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську. Факультет функціонує в межах національного проєкту CDTO Campus та є частиною нової Структури цифрової трансформації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Мета та практичне застосування

Діяльність факультету спрямована на підготовку спеціалістів з IT, аналітики та управління. Фахівці Структури цифрової трансформації займаються впровадженням технологій у підрозділах для забезпечення результатів у реальному часі.

Заступниця міністра Оксана Ферчук зазначила: "Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети".

Навчальний процес та відбір

Програми навчання базуються на досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій. Викладачами є військові та цивільні експерти оборонного сектору. Набір на навчання проходить у закритому форматі: спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.

Напрями підготовки на факультеті

Навчання охоплює наступні галузі:

цифрова трансформація в секторі оборони;

робота з даними та аналітика для ухвалення рішень;

управління цифровими та технологічними проєктами;

архітектура систем та інтеграція рішень;

кібербезпека та стійкість цифрової інфраструктури;

лідерство та управління змінами в оборонному секторі.

Проєкт реалізується Міністерством оборони України спільно з CDTO Campus — освітнім проєктом Міністерства цифрової трансформації України та Фонду Східна Європа.

