Факультет цифрової трансформації: у Силах оборони готуватимуть військових IT-спеціалістів

навчання військових
У Силах оборони створено Факультет цифрової трансформації / Міноборони

У Силах оборони створено Факультет цифрової трансформації – освітній напрям для підготовки фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську. Факультет функціонує в межах національного проєкту CDTO Campus та є частиною нової Структури цифрової трансформації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Мета та практичне застосування

Діяльність факультету спрямована на підготовку спеціалістів з IT, аналітики та управління. Фахівці Структури цифрової трансформації займаються впровадженням технологій у підрозділах для забезпечення результатів у реальному часі.

Заступниця міністра Оксана Ферчук зазначила: "Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети".

Навчальний процес та відбір

Програми навчання базуються на досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій. Викладачами є військові та цивільні експерти оборонного сектору. Набір на навчання проходить у закритому форматі: спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.

Напрями підготовки на факультеті

Навчання охоплює наступні галузі:

  • цифрова трансформація в секторі оборони; 
  • робота з даними та аналітика для ухвалення рішень; 
  • управління цифровими та технологічними проєктами; 
  • архітектура систем та інтеграція рішень; 
  • кібербезпека та стійкість цифрової інфраструктури; 
  • лідерство та управління змінами в оборонному секторі.

Проєкт реалізується Міністерством оборони України спільно з CDTO Campus — освітнім проєктом Міністерства цифрової трансформації України та Фонду Східна Європа.

Раніше повідомлялося, що уряд Данії інвестує близько 33 млн євро в модернізацію одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Проєкт передбачає оновлення побутової інфраструктури, закупівлю спеціального обладнання та дронів для тренувань.

Автор:
Тетяна Ковальчук