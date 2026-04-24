Федоров подвел итоги первых 3 месяцев в должности министра обороны: цифровизация, дроны и новая модель управления

Михаил Федоров представил расширенный отчет за первые три месяца работы в должности министра обороны, наметив комплексную трансформацию системы управления Силами обороны, закупок, технологического обеспечения и логистики.

В центре изменений – цифровизация процессов, усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и перестройка управленческой модели на основе данных.

Ключевые решения и результаты за этот период можно условно разделить на несколько направлений:

технологическая переориентация обороны,

изменение системы управления и аналитики,

масштабирование производства и закупок вооружения,

реформирование логистики и обеспечения,

цифровые сервисы и автоматизация процессов

В технологическом направлении фокус сделан на усилении противодействия воздушным угрозам и развитии дроновых систем. В частности, отмечается расширение применения беспилотных комплексов, внедрение систем управления воздушными операциями в режиме реального времени и развитие программ повышения эффективности мобильных огневых групп. Отдельно усилена роль систем раннего обнаружения и анализа воздушных целей, влияющих на уровень перехватов.

В области управления произошел переход к более структурированной модели анализа боевых данных. Введен подход к оценке результативности подразделений в реальном времени и систематизации причин потерь личного состава. Параллельно формируется модель планирования потребностей на основе данных, без ручного формирования запросов.

Отдельным блоком является развитие оборонных закупок. За отчетный период существенно увеличены объемы приобретения дронов и роботизированных систем, включая новые типы беспилотных платформ и средств поражения средней дальности. Также зафиксирован запуск масштабных закупок транспорта для нужд фронта, в том числе пикапов, и расширение программ обеспечения подразделений.

В финансово-организационном направлении изменен подход к международной помощи через механизм координации с партнерами, что позволяет планировать долгосрочные пакеты поддержки. Параллельно начата реформа внутренней структуры министерства с акцентом на сокращение дублирующих функций и повышение управляемости процессов.

Цифровой блок включает внедрение новых систем управления, включая аналитические платформы, автоматизацию процессов в сфере оборонного планирования и развитие сервисов для военнослужащих. Расширяется использование цифровых инструментов для учета, логистики и управления ресурсами.

Отдельно отмечен запуск направлений, связанных с использованием искусственного интеллекта в оборонной сфере, включая создание специализированных центров анализа и разработки решений на основе AI. Также пересмотрены подходы к модернизации вооружения, что должно сократить цикл от разработки до поставки в войска.

В логистическом блоке акцент сделан на инфраструктурных решениях для прифронтовых территорий, в частности, защите путей поставки и восстановлении критических дорог, важных для военных перемещений.

Отдельно указывается пересмотр системы контроля качества оборонной продукции и аудит государственного оборонно-промышленного комплекса, что должно повлиять на прозрачность закупок и уменьшение коррупционных рисков.

В общем, трансформация описывается как переход к модели управления, где ключевую роль играют данные, технологии и скорость принятия решений, а эффективность подразделений и закупок оценивается в режиме реального времени.

Добавим, Украина в первом полугодии 2026 года планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. рублей. наземных роботизированных комплексов (НРК) для фронта Это вдвое больше, чем было законтрактовано за весь 2025 год.