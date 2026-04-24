Федоров підбив підсумки перших 3 місяців на посаді міністра оборони: цифровізація, дрони та нова модель управління

Михайло Федоров представив розширений звіт за перші три місяці роботи на посаді міністра оборони, окресливши комплексну трансформацію системи управління Силами оборони, закупівель, технологічного забезпечення та логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Федорова.

У центрі змін — цифровізація процесів, посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем та перебудова управлінської моделі на основі даних.

Ключові рішення та результати за цей період можна умовно поділити на кілька напрямів:

технологічна переорієнтація оборони,

зміна системи управління та аналітики,

масштабування виробництва і закупівель озброєння,

реформування логістики та забезпечення,

цифрові сервіси та автоматизація процесів

У технологічному напрямі фокус зроблено на посиленні протидії повітряним загрозам і розвитку дронових систем. Зокрема, відзначається розширення застосування безпілотних комплексів, впровадження систем управління повітряними операціями в режимі реального часу та розвиток програм для підвищення ефективності мобільних вогневих груп. Окремо посилено роль систем раннього виявлення та аналізу повітряних цілей, що впливає на рівень перехоплень.

У сфері управління відбувся перехід до більш структурованої моделі аналізу бойових даних. Запроваджено підхід до оцінки результативності підрозділів у реальному часі та систематизації причин втрат особового складу. Паралельно формується модель планування потреб на основі даних, без ручного формування запитів.

Окремим блоком стоїть розвиток оборонних закупівель. За звітний період суттєво збільшено обсяги придбання дронів і роботизованих систем, включно з новими типами безпілотних платформ і засобів ураження середньої дальності. Також зафіксовано запуск масштабних закупівель транспорту для потреб фронту, зокрема пікапів, і розширення програм забезпечення підрозділів.

У фінансово-організаційному напрямі змінено підхід до міжнародної допомоги через механізм координації з партнерами, що дозволяє планувати довгострокові пакети підтримки. Паралельно розпочато реформу внутрішньої структури міністерства з акцентом на скорочення дублюючих функцій і підвищення керованості процесів.

Цифровий блок охоплює впровадження нових систем управління, включно з аналітичними платформами, автоматизацією процесів у сфері оборонного планування та розвитком сервісів для військовослужбовців. Розширюється використання цифрових інструментів для обліку, логістики та управління ресурсами.

Окремо відзначено запуск напрямів, пов’язаних із використанням штучного інтелекту в оборонній сфері, включно зі створенням спеціалізованих центрів аналізу та розробки рішень на основі AI. Також переглянуто підходи до модернізації озброєння, що має скоротити цикл від розробки до постачання у війська.

У логістичному блоці акцент зроблено на інфраструктурних рішеннях для прифронтових територій, зокрема захисті шляхів постачання та відновленні критичних доріг, важливих для військових переміщень.

Окремо вказується на перегляд системи контролю якості оборонної продукції та аудит державного оборонно-промислового комплексу, що має вплинути на прозорість закупівель і зменшення корупційних ризиків.

Загалом трансформація описується як перехід до моделі управління, де ключову роль відіграють дані, технології та швидкість прийняття рішень, а ефективність підрозділів і закупівель оцінюється в режимі реального часу.

Додамо, Україна у першому півріччі 2026 року планує укласти контракти на постачання 25 тис. наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту. Це вдвічі більше, ніж було законтрактовано за весь 2025 рік.