- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Фермерам Юга дадут ваучеры на семена и орошение
Пострадавшие из-за войны и засухи малые агропроизводители Херсонской области смогут получить финансовую помощь, ваучеры на закупку ресурсов и поддержку для восстановления хозяйств.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
В Государственном аграрном реестре стартовал прием заявок на участие в программе поддержки. Ее бюджет составляет 2,6 млн. долларов.
Программа охватывает фермеров из Борозенской, Калиновской, Великоалександровской и Высокопольской общин.
Участие могут принять хозяйства, которые возделывают от 3 до 300 гектаров земли и понесли последствия боевых действий после февраля 2022 года. В то же время, земли должны быть расположены на безопасном расстоянии от линии фронта.
Для участия необходимо:
- быть зарегистрированным в Государственном аграрном реестре
- указать кадастровые номера участков
- заполнить анкету оценки потребностей
Отобранные участники получат:
- финансовую помощь
- ваучеры на закупку засухоустойчивых семян
- системы капельного орошения
- другие ресурсы для возобновления производства
Также аграрии получат доступ к агрономическим консультациям и помощи с подачей заявок на государственную компенсацию расходов на гуманитарное разминирование.
Подать заявку через Государственный аграрный реестр можно до 1 июня 2026 года.
При отборе будут учитываться уровень повреждения земель, загрязнение взрывоопасными предметами, влияние засухи на урожайность, часть земель, которые не используются из-за войны войны и изменения в работе хозяйства после начала полномасштабного вторжения.
В итоге программа должна помочь малым агропроизводителям Херсонщины частично возобновить производство и вернуть в обработку пострадавшие из-за войны войны земли.
Отметим, что с начала 2026 года украинские аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.