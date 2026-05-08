Фермерам Юга дадут ваучеры на семена и орошение

Пострадавшие из-за войны и засухи малые агропроизводители Херсонской области смогут получить финансовую помощь, ваучеры на закупку ресурсов и поддержку для восстановления хозяйств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В Государственном аграрном реестре стартовал прием заявок на участие в программе поддержки. Ее бюджет составляет 2,6 млн. долларов.

Программа охватывает фермеров из Борозенской, Калиновской, Великоалександровской и Высокопольской общин.

Участие могут принять хозяйства, которые возделывают от 3 до 300 гектаров земли и понесли последствия боевых действий после февраля 2022 года. В то же время, земли должны быть расположены на безопасном расстоянии от линии фронта.

Для участия необходимо:

быть зарегистрированным в Государственном аграрном реестре

указать кадастровые номера участков

заполнить анкету оценки потребностей

Отобранные участники получат:

финансовую помощь

ваучеры на закупку засухоустойчивых семян

системы капельного орошения

другие ресурсы для возобновления производства

Также аграрии получат доступ к агрономическим консультациям и помощи с подачей заявок на государственную компенсацию расходов на гуманитарное разминирование.

Подать заявку через Государственный аграрный реестр можно до 1 июня 2026 года.

При отборе будут учитываться уровень повреждения земель, загрязнение взрывоопасными предметами, влияние засухи на урожайность, часть земель, которые не используются из-за войны войны и изменения в работе хозяйства после начала полномасштабного вторжения.

В итоге программа должна помочь малым агропроизводителям Херсонщины частично возобновить производство и вернуть в обработку пострадавшие из-за войны войны земли.

Отметим, что с начала 2026 года украинские аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.