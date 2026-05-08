Фермерам Півдня дадуть ваучери на насіння та зрошення

агротехніка, поле
Стартував прийом заявок на програму підтримки фермерів / Freepik

Малі агровиробники Херсонської області, які постраждали через війну та посуху, зможуть отримати фінансову допомогу, ваучери на закупівлю ресурсів та підтримку для відновлення господарств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінеконміки.

У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на участь у відповідній програмі підтримки. Її бюджет становить 2,6 млн доларів.

Програма охоплює фермерів із Борозенської, Калинівської, Великоолександрівської і Високопільської громад.

Участь можуть взяти господарства, які обробляють від 3 до 300 гектарів землі та зазнали наслідків бойових дій після лютого 2022 року. Водночас землі мають бути розташовані на безпечній відстані від лінії фронту.

Для участі необхідно:

  • бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі
  • вказати кадастрові номери ділянок
  • заповнити анкету оцінки потреб

Відібрані учасники отримають:

  • фінансову допомогу
  • ваучери на закупівлю посухостійкого насіння
  • системи краплинного зрошення
  • інші ресурси для відновлення виробництва

Також аграрії матимуть доступ до агрономічних консультацій та допомоги з поданням заявок на державну компенсацію витрат на гуманітарне розмінування.

Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 1 червня 2026 року.

Під час відбору враховуватимуть рівень пошкодження земель, забруднення вибухонебезпечними предметами, вплив посухи на врожайність, частку земель, які не використовуються через війну та зміни у роботі господарства після початку повномасштабного вторгнення.

У підсумку, програма має допомогти малим агровиробникам Херсонщини частково відновити виробництво та повернути в обробіток землі, які постраждали через війну.

Зауважимо, з початку 2026 року українські аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства.

Автор:
Тетяна Гойденко