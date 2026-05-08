- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фермерам Півдня дадуть ваучери на насіння та зрошення
Малі агровиробники Херсонської області, які постраждали через війну та посуху, зможуть отримати фінансову допомогу, ваучери на закупівлю ресурсів та підтримку для відновлення господарств.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінеконміки.
У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на участь у відповідній програмі підтримки. Її бюджет становить 2,6 млн доларів.
Програма охоплює фермерів із Борозенської, Калинівської, Великоолександрівської і Високопільської громад.
Участь можуть взяти господарства, які обробляють від 3 до 300 гектарів землі та зазнали наслідків бойових дій після лютого 2022 року. Водночас землі мають бути розташовані на безпечній відстані від лінії фронту.
Для участі необхідно:
- бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі
- вказати кадастрові номери ділянок
- заповнити анкету оцінки потреб
Відібрані учасники отримають:
- фінансову допомогу
- ваучери на закупівлю посухостійкого насіння
- системи краплинного зрошення
- інші ресурси для відновлення виробництва
Також аграрії матимуть доступ до агрономічних консультацій та допомоги з поданням заявок на державну компенсацію витрат на гуманітарне розмінування.
Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 1 червня 2026 року.
Під час відбору враховуватимуть рівень пошкодження земель, забруднення вибухонебезпечними предметами, вплив посухи на врожайність, частку земель, які не використовуються через війну та зміни у роботі господарства після початку повномасштабного вторгнення.
У підсумку, програма має допомогти малим агровиробникам Херсонщини частково відновити виробництво та повернути в обробіток землі, які постраждали через війну.
Зауважимо, з початку 2026 року українські аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства.