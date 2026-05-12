Фермеры запустили переработку сои за грантовые 5 млн грн: как работает производство

Фермерское хозяйство "КАРАТ" (Ровенская область) успешно ввело в эксплуатацию линию по переработке сои, средства на которую были привлечены через государственный грант в размере 5 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Ровенской ОГА Александр Кохан.

Благодаря новому оборудованию предприятие теперь самостоятельно производит соевое масло и жмых.

Продукция переработки уже реализуется на зарубежных рынках, что позволяет хозяйству значительно повысить эффективность производства по сравнению с продажей зерна.

В настоящее время "КАРАТ" обрабатывает 300 гектаров земли.

"В дополнение к государственным программам Ровенщина дополнительно поддерживает производителей. Среди механизмов – компенсация части стоимости приобретенного оборудования", – подытожил Александр Кохан.

Всего бизнес Ровенской области привлек почти 200 млн грн государственных грантов на развитие перерабатывающей отрасли. Программа действует уже 4 года и является составной частью политики "Сделано в Украине". Благодаря ей в области создано более 400 новых рабочих мест.

Фото: Ровенской ОГА

Фото: Ровенской ОГА

Напомним, Министерство экономики Украины продолжает расширять программы поддержки аграрного сектора, в частности, через новый инструмент компенсации стоимости страхования сельскохозяйственной продукции.