Фермери запустили переробку сої за грантові 5 млн грн: як працює виробництво

Фермери запустили переробку сої за грант у 5 млн грн/Рівненська ОДА

Фермерське господарство “КАРАТ” (Рівненщина) успішно ввело в експлуатацію лінію з переробки сої, кошти на яку було залучено через державний грант у розмірі 5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан. 

Завдяки новому обладнанню підприємство тепер самостійно виробляє соєву олію та макуху.

Продукція переробки вже реалізується на закордонних ринках, що дозволяє господарству суттєво підвищити ефективність виробництва порівняно з продажем зерна.

Наразі "КАРАТ" обробляє 300 гектарів землі.  

"У доповнення до державних програм Рівненщина додатково підтримує виробників. Серед механізмів – компенсація частини вартості придбаного обладнання", – підсумував Олександр Кохан.

Загалом бізнес Рівненщини залучив майже 200 млн грн державних грантів на розвиток переробної галузі. Програма діє вже 4 роки та є складовою політики "Зроблено в Україні". Завдяки їй в області створено понад 400 нових робочих місць.

Нагадаємо, Міністерство економіки України продовжує розширювати програми підтримки аграрного сектору, зокрема через новий інструмент компенсації вартості страхування сільськогосподарської продукції.

Тетяна Бесараб