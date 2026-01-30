Фиктивные патенты и теневые роялти: прокуратура разоблачила схему аптечных сетей более чем на 2 млрд грн

Прокуратура Киева вместе с Государственной налоговой службой разоблачила многолетнюю схему отмывания средств и минимизации налогов аптечными сетями. Общие объемы теневых операций превышают 2 миллиарда гривен.

об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Теневые схемы аптечных сетей

Инициатор в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были оформлены патенты на дезинфекцию помещений и отделку крыс с помощью ультразвукового излучения.

В 2022-2025 годах в схеме принимали участие около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране.

Механизм был прост: компании искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как "роялти" за использование этими патентами. На самом деле речь шла об инструкциях по дезинфекции помещений, которые не имели экономического смысла, объема или реального факта выполнения хозяйственных операций.

Для легализации этих операций организатор:

привлек подконтрольных лиц;

назначил лояльных директора и главного бухгалтера;

заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты "оказанных услуг", полностью осознавая, что никаких реальных работ или услуг не осуществляется.

По результатам досудебного расследования и налоговых проверок установлено, что в 2022-2025 годах более 2 млрд грн были выведены в тень.

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге - они дали обличительные показания. Организатору схемы объявлено подозрение в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.

