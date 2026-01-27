Готівка повз касу: понад 500 тисяч грн привласнили співробітники залізничного вокзалу у Яремче

Поліція Івано-Франківщини спільно з СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему, організовану працівниками "Укрзалізниці". П'ятеро службових осіб використовували своє становище для особистого збагачення, спрямовуючи кошти пасажирів повз касу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області

Як діяла корупційна схема?

Слідство встановило, що організаторкою схеми була 49-річна начальниця вокзалу станції "Яремче". Упродовж 2024–2025 років вона умисно не фіксувала грошові операції за послуги камер схову. До справи вона залучила чотирьох підлеглих — чергових по вокзалу.

"Загалом, згідно з висновками комісійної судової економічної експертизи, кожна з чергових-спільниць не "донесла до каси" більше сотні тисяч гривень", — повідомляють у поліції.

Замість офіційних звітів, чергові вели облік у власних записниках. Наприкінці змін необліковану готівку передавали керівниці. Начальниця вокзалу залишала основну суму собі, а частину повертала підлеглим як "премію" за лояльність.

"Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили в чергових та їх керівниць чорнові бухгалтерії та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність", — зазначають слідчі.

Внаслідок таких дій філія "Укрзалізниці" недоотримала понад півмільйона гривень.

Оголошення підозри

Усім учасницям схеми вже оголошено підозри за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до корупційного правопорушення, з метою притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного антикорупційного бюро направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у заволодінні коштами "Укрзалізниці" на суму понад 17 мільйонів гривень.