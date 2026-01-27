Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Готівка повз касу: понад 500 тисяч грн привласнили співробітники залізничного вокзалу у Яремче

поліцейський, допит
У корупційний скандал потрапили працівники залізничного вокзалу у Яремче. / Національна поліція України

Поліція Івано-Франківщини спільно з СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему, організовану працівниками "Укрзалізниці". П'ятеро службових осіб використовували своє становище для особистого збагачення, спрямовуючи кошти пасажирів повз касу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області

Як діяла корупційна схема?

Слідство встановило, що організаторкою схеми була 49-річна начальниця вокзалу станції "Яремче". Упродовж 2024–2025 років вона умисно не фіксувала грошові операції за послуги камер схову. До справи вона залучила чотирьох підлеглих — чергових по вокзалу.

"Загалом, згідно з висновками комісійної судової економічної експертизи, кожна з чергових-спільниць не "донесла до каси" більше сотні тисяч гривень", — повідомляють у поліції.

Замість офіційних звітів, чергові вели облік у власних записниках. Наприкінці змін необліковану готівку передавали керівниці. Начальниця вокзалу залишала основну суму собі, а частину повертала підлеглим як "премію" за лояльність.

"Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили в чергових та їх керівниць чорнові бухгалтерії та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність", — зазначають слідчі.

Внаслідок таких дій філія "Укрзалізниці" недоотримала понад півмільйона гривень.

Оголошення підозри

Усім учасницям схеми вже оголошено підозри за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до корупційного правопорушення, з метою притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного антикорупційного бюро  направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у заволодінні коштами "Укрзалізниці" на суму понад 17 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук