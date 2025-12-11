Корупція в Ізмаїльському порту: НАБУ та САП викрили групу, що привласнила 24 млн грн

НАБУ та САП викрили організовану групу, яка у 2022–2023 роках заволоділа понад 24 мільйонами гривень коштів державного підприємства “Ізмаїльський морський торговельний порт”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як діяла корупційна схема

Схема передбачала значне завищення вартості обладнання та товарів, що закуповувалися портом.

За даними слідства, до оборудки були залучені директор порту та представники приватних компаній-постачальниць, які були підконтрольні організатору схеми.

Організатор, який фактично виконував роль "генерального директора", мав доступ до службової інформації про майбутні закупівлі, що дозволяло йому та його спільникам заздалегідь визначати "переможців" тендерів.

Ці підконтрольні фірми самостійно готували тендерну документацію, включали до неї дискримінаційні умови для усунення реальних конкурентів, і подавали завищені цінові пропозиції.

В результаті, товари постачалися "своїми" фірмами за завищеними цінами, а провідні виробники та дилери не брали участі у торгах.

Встановлення збитків

Отримані від порту кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівкою і розподіляли між собою.

Попередня оцінка завданих збитків — понад 24 млн грн. Усім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Раніше представники НАБУ викрили корупційну схему на державному підприємстві "Чорноморсько-азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" ("Чоразморшлях"), унаслідок якої державі було завдано подвійних збитків: майном незаконно заволоділи, а кошти від його продажу розтратили.