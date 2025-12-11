- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Коррупция в Измаильском порту: НАБУ и САП разоблачили группу, присвоившую 24 млн грн
НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которая в 2022-2023 годах завладела более 24 миллионами гривен средств государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как действовала коррупционная схема
Схема предполагала значительное завышение стоимости оборудования и закупаемых портом товаров.
По данным следствия, к сделке были привлечены директор порта и представители частных компаний-поставщиков, подконтрольных организатору схемы.
Организатор, фактически выполнявший роль "генерального директора", имел доступ к служебной информации о будущих закупках, что позволяло ему и его сообщникам заранее определять "победителей" тендеров.
Эти подконтрольные фирмы самостоятельно готовили тендерную документацию, включали в нее дискриминационные условия для устранения реальных конкурентов и подавали завышенные ценовые предложения.
В результате, товары снабжались "своими" фирмами по завышенным ценам, а ведущие производители и дилеры не участвовали в торгах.
Установление убытков
Вырученные от порта средства участники схемы переводили на счета собственных предприятий и ФЛП, после чего снимали наличными и распределяли между собой.
Предварительная оценка нанесенного ущерба — более 24 млн грн. Все члены организованной группы уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Ранее представители НАБУ разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Черноморско-азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей" ("Чоразморшлях"), в результате которой государству был нанесен двойной ущерб: имуществом незаконно завладели, а средства от его продажи растратили.