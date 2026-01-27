Наличные мимо кассы: более 500 тысяч грн присвоили сотрудники железнодорожного вокзала в Яремче

Полиция Ивано-Франковской области совместно с СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему, организованную работниками "Укрзализныци". Пятеро должностных лиц использовали свое положение для личного обогащения, направляя средства пассажиров мимо кассы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

Как действовала коррупционная схема?

Следствие установило, что организатором схемы была 49-летняя начальница вокзала станции "Яремче". В течение 2024-2025 годов она умышленно не фиксировала денежные операции за услуги камер хранения. К делу она привлекла четырех подчиненных – дежурных по вокзалу.

"В целом, согласно выводам комиссионной судебной экономической экспертизы, каждая из дежурных сообщниц не "донесла в кассу" более сотни тысяч гривен", — сообщают в полиции.

Вместо официальных отчетов дежурные вели учет в собственных записных книжках. В конце смен неучтенную наличность передавали руководительнице. Начальник вокзала оставляла основную сумму себе, а часть возвращала подчиненным как "премию" за лояльность.

"Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли у дежурных и их руководителей черновые бухгалтерии и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность", - отмечают следователи.

В результате таких действий филиал "Укрзализныци" недополучил более полумиллиона гривен.

Объявление подозрения

Всем участникам схемы уже объявлены подозрения по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения.

Пока полицейские устанавливают других лиц, причастных к коррупционному правонарушению, с целью привлечения их к ответственности. Процессуальное руководство по делу осуществляет Надворнянская окружная прокуратура.

Напомним, 27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами "Укрзализныци" на сумму более 17 миллионов гривен.