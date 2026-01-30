Запланована подія 2

Фіктивні патенти та тіньові роялті: прокуратура викрила схему аптечних мереж на понад 2 млрд грн

аптека, ліки
Відмивання коштів у аптеках Києва / Pixabay

Прокуратура Києва разом із Державною податковою службою викрила багаторічну схему відмивання коштів та мінімізації податків аптечними мережами. Загальні обсяги тіньових операцій перевищують 2 мільярди гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Тіньові схеми аптечних мереж

Ініціатор у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були оформлені патенти на дезінфекцію приміщень та обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.

У 2022–2025 роках у схемі брали участь близько 10 аптечних мереж, що охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Механізм був простим: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами. Насправді ж йшлося про інструкції з дезінфекції приміщень, які не мали економічного сенсу, обсягу або реального факту виконання господарських операцій.

Для легалізації цих операцій організатор: 

  • залучив підконтрольних осіб; 
  •  призначив лояльних директора та головного бухгалтера; 
  •  укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", повністю усвідомлюючи, що жодних реальних робіт чи послуг не здійснюється.

За результатами досудового розслідування та податкових перевірок встановлено, що в 2022–2025 роках понад 2 млрд грн були виведені в тінь.

 Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні - вони дали викривальні свідчення. Організатору схеми оголошено підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, співробітники залізничного вокзалу в Яремче привласнили понад 500 тис. грн.

Ольга Опенько