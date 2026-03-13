Финал акселератора "Відважна 3": кто победил и получил средства на цифровизацию бизнеса

В Украине завершился финал крупнейшего женского акселератора "Відважна 3. Цифровая эволюция бизнеса". Общий призовой фонд в размере 6 000 000 гривен был распределен между 10 финалистками для внедрения цифровых решений в их компаниях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Результаты финала

Главную награду завоевала Вероника Шегеда, основательница бренда мебели-трансформеров и товаров для родителей MamoTato. Она получила 1 500 000 грн. на развитие собственного дела, а также сертификат на 200 000 грн. от платформы для автоматизации маркетинга и продаж SendPulse.

Еще девять финалисток проекта получили по 300 000 грн. каждая. Эти средства предназначены для внедрения конкретных цифровых решений во внутренние процессы предприятий.

Масштабы акселератора

За время существования акселератор стал платформой для 10 000 украинских женщин, стремящихся развивать собственное дело. За три сезона участницы привлекли более 12,5 млн. грн. для запуска, развития и цифровой трансформации собственных компаний.

Проект "Відважна" помогает трансформировать бизнес-идеи в реальные проекты через обучение и прямую финансовую поддержку лучших инициатив.

О MamoTato

MamoTato – украинский бренд мебели-трансформеров и товаров для новорожденных и будущих родителей из 14 летним опытом. Разрабатывает и производит детскую мебель с учетом особенностей развития детей на каждом этапе взросления: кровати, комоды, шкафы, пеленающие столики. Для покрытия изделий используются только лаки и краски на водной основе,

Напомним, третий сезон национального женского акселератора "Відважна 3" стартовал в сентябре 2025 года. К участию были приглашены владелицы малого и среднего бизнеса, предприниматели с опытом, нуждающиеся в поддержке внедрения технологий, а также женщины, стремящиеся выйти на новые рынки, в частности европейские.