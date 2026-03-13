Фінал акселератора "Відважна 3": хто переміг та отримав кошти на цифровізацію бізнесу

В Україні завершився фінал найбільшого жіночого акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу". Загальний призовий фонд у розмірі 6 000 000 гривень розподілили між 10 фіналістками для впровадження цифрових рішень у їхніх компаніях.

Результати фіналу

Головну нагороду здобула Вероніка Шегеда, засновниця бренду меблів-трансформерів та товарів для батьків MamoTato. Вона отримала 1 500 000 грн на розвиток власної справи, а також сертифікат на 200 000 грн від платформи для автоматизації маркетингу та продажів SendPulse.

Ще дев'ять фіналісток проєкту отримали по 300 000 грн кожна. Ці кошти призначені для впровадження конкретних цифрових рішень у внутрішні процеси підприємств.

Масштаби акселератора

За час існування акселератор став платформою для 10 000 українських жінок, які прагнуть розвивати власну справу. За три сезони учасниці залучили понад 12,5 млн грн для запуску, розвитку та цифрової трансформації власних компаній.

Проєкт "Відважна" допомагає трансформувати бізнес-ідеї у реальні проєкти через навчання та пряму фінансову підтримку кращих ініціатив.

Про MamoTato

MamoTato – український бренд меблів-трансформерів і товарів для новонароджених та майбутніх батьків з 14 річним досвідом. Розробляє та виготовляє дитячі меблі з урахуванням особливостей розвитку дітей на кожному етапі дорослішання: ліжка, комоди, шафи, сповивальні столики. Для покриття виробів використовуються лише лаки та фарби на водній основі,

Нагадаємо, третій сезон національного жіночого акселератора "Відважна 3" стартував у вересні 2025 року. До участі були запрошені власниці малого та середнього бізнесу, підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій, а також жінки, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.