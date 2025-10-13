Запланована подія 2

Финансирование банков обеспечило 1,1 ГВт новой генерации в энергетике

Банки профинансировали проекты по генерации энергии мощностью более 1,1 ГВт / Freepik

В рамках меморандума о готовности поддерживать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за массированных атак РФ, банки обеспечили финансирование бизнес-проектов по развитию генерации мощностью 1,142 ГВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Банки инвестировали в восстановление энергетики

По данным опроса банков, в период с 1 июня 2024 года по 1 октября 2025 года финансирование было предоставлено также проектам бизнеса в сфере хранения энергии и генерации тепла общей мощностью 416 МВт.

В целом за этот период банки профинансировали возобновление энергетики в 21 области страны на сумму 30,1 млрд грн. В частности, более 2 тысяч кредитов на 28,3 млрд грн получил бизнес, а более 11 тысяч ссуд на 1,8 млрд грн — население.

Валовой портфель "энергетических" кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 октября составил 19,4 млрд грн, физическим лицам – 1,4 млрд грн.

Справочно

Энергетическая отрасль признана приоритетной в рамках Стратегии развития кредитования, разработанной Национальным банком совместно с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерством финансов Украины. В рамках этой стратегии НБУ ввел ряд мер по активизации кредитования приоритетных секторов.

В частности, для стимулирования финансирования энергетики пересмотрены требования банков к оценке кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при принятии его в залог по кредиту.

Напомним, в сентябре банки профинансировали более 1 ГВт возобновления генерации в энергетике.

Ольга Опенько