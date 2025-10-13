Фінансування банків забезпечило 1,1 ГВт нової генерації в енергетиці

У рамках меморандуму про готовність підтримувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої через масовані атаки РФ, банки забезпечили фінансування бізнес-проєктів із розбудови генерації потужністю 1,142 ГВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Банки інвестували у відновлення енергетики

За даними опитування банків, у період з 1 червня 2024 року до 1 жовтня 2025 року фінансування було надано також проєктам бізнесу у сфері зберігання енергії та генерації тепла загальною потужністю 416 МВт.

Загалом за цей період банки профінансували відновлення енергетики у 21 області країни на суму 30,1 млрд грн. Зокрема, понад 2 тисячі кредитів на 28,3 млрд грн отримав бізнес, а понад 11 тисяч позик на 1,8 млрд грн — населення.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 жовтня сягнув 19,4 млрд грн, фізичним особам – 1,4 млрд грн.

Довідково

Енергетична галузь визнана пріоритетною в рамках Стратегії розвитку кредитування, розробленої Національним банком спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства і Міністерством фінансів України. У межах цієї стратегії НБУ впровадив низку заходів для активізації кредитування пріоритетних секторів.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетики переглянуто вимоги банків до оцінки кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час прийняття його в заставу за кредитами.

Нагадаємо, у вересні банки профінансували понад 1 ГВт відновлення генерації в енергетиці.