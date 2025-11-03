Запланована подія 2

Финансирование пенсий в Украине выросло на 1,2 млрд грн: ПФУ полностью закрыл выплаты за октябрь

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за октябрь 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. Это на один миллиард двести миллионов гривен больше, чем в сентябре (67,3 млрд. грн).

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В октябре пенсионный фонд направил на :

  • пенсионные выплаты – 68,5 млрд грн ;
  • жилищные субсидии и льготы – 1,1 млрд грн;
  • страховые выплаты – 3,2 млрд грн, в том числе на оплату больничных – 2 млрд грн;
  • государственные пособия и другие выплаты – 8,2 млрд грн.
Фото 2 — Финансирование пенсий в Украине выросло на 1,2 млрд грн: ПФУ полностью закрыл выплаты за октябрь

Кроме того, в прошлом месяце органы ПФУ предоставили 1565,1 тыс. услуг гражданам, которые к ним обратились.

Финансирование выплат в ноябре начнется 3 ноября.

Какие виды помощи должны назначать и выплачивать ПФУ:

  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • государственной социальной помощи по уходу;
  • государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;
  • пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Напомним, в августе на пенсионные выплаты было направлено 68,8 млрд гривен. Это на один миллиард гривен больше, чем в июле (67,8 млрд. грн.).

Автор:
Татьяна Ковальчук