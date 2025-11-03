- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фінансування пенсій в Україні зросло на 1,2 млрд грн: ПФУ повністю закрив виплати за жовтень
Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за жовтень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,5 млрд гривень. Це на один мільярд двісті мільйонів гривень більше, ніж у вересні (67,3 млрд грн).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.
У жовтні пенсійний фонд спрямував на:
- пенсійні виплати – 68,5 млрд грн;
-
житлові субсидії та пільги – 1,1 млрд
грн;
-
страхові виплати – 3,2 млрд грн,
в тому числі на оплату лікарняних – 2 млрд грн;
- державні допомоги та інші виплати – 8,2 млрд грн.
Крім того, минулого місяця органи ПФУ надали 1565,1 тис. послуг громадянам , які до них звернулися.
Фінансування виплат у листопаді розпочнеться 3 листопада.
Які види допомоги має призначати і виплачувати ПФУ:
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державної соціальної допомоги на догляд;
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Нагадаємо, у серпні на пенсійні виплати було спрямовано 68,8 млрд гривень. Це на один мільярд гривень більше, ніж у липні (67,8 млрд грн).