Новини
Дата публікації
Фінансування пенсій в Україні зросло на 1,2 млрд грн: ПФУ повністю закрив виплати за жовтень

гривні
У жовтні на пенсійні виплати спрямовано 68,5 млрд гривень. / Shutterstock

Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за жовтень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,5 млрд гривень. Це на один мільярд двісті мільйонів гривень більше, ніж у вересні (67,3 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

У жовтні пенсійний фонд спрямував на:

  • пенсійні виплати – 68,5 млрд грн
  • житлові субсидії та пільги – 1,1 млрд грн;
  • страхові виплати – 3,2 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних – 2 млрд грн;
  • державні допомоги та інші виплати – 8,2 млрд грн.
Крім того, минулого місяця органи ПФУ надали 1565,1 тис. послуг громадянам , які до них звернулися.

Фінансування виплат у листопаді розпочнеться 3 листопада.

Які види допомоги має призначати і виплачувати ПФУ:

  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; 
  • державної соціальної допомоги на догляд; 
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 
  • допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Нагадаємо, у серпні на пенсійні виплати було спрямовано 68,8 млрд гривень. Це на один мільярд гривень більше, ніж у липні (67,8 млрд грн).

Автор:
Тетяна Ковальчук