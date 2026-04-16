Финансовые рекорды Morgan Stanley: прибыль банка выросла на 29% в первом квартале
Один из крупнейших банковских конгломератов США Morgan Stanley продемонстрировал стремительный рост финансовых показателей в начале 2026 года. Чистая прибыль банка за январь-март увеличилась на 29%, значительно превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз банка.
Чистая прибыль учреждения достигла $5,57 млрд (против $4,32 млрд годом ранее). Квартальная выручка выросла на 16% - до рекордных $20,58 млрд.
Рекорды в инвестиционном банкинге и управлении активами
Основным драйвером успеха явилась высокая активность клиентов на фоне волатильности рынков. Ключевые результаты по подразделам:
- Institutional Securities: выручка подскочила на 19%, достигнув рекорда в $10,72 млрд.
- Инвестиционные услуги: доход в этом сегменте вырос на 36% благодаря активизации сделок по слиянию и поглощению.
- Операции с акциями: банк зафиксировал исторический максимум выручки – $5,15 млрд (+25%).
- Wealth Management: управление капиталом состоятельных клиентов принесло рекордные $8,5 млрд.
Прибыль на одну акцию составила $3,43, что существенно выше прогноза аналитиков FactSet в $3,02. Также банк сократил отчисления в резервы под возможные кредитные потери до $98 млн.
Дивиденды и выкуп акций
На фоне мощных денежных результатов Morgan Stanley продолжает программу возврата капитала акционерам. В течение квартала банк выкупил собственные акции на сумму $1,75 млрд, а совет директоров рекомендовал выплату квартальных дивидендов в размере $1 на акцию. Акции банка отреагировали на отчетность ростом на 2,6% в ходе торгов.
