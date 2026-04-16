Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финансовые рекорды Morgan Stanley: прибыль банка выросла на 29% в первом квартале

Один из крупнейших банковских конгломератов США Morgan Stanley продемонстрировал стремительный рост финансовых показателей в начале 2026 года. Чистая прибыль банка за январь-март увеличилась на 29%, значительно превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Чистая прибыль учреждения достигла $5,57 млрд (против $4,32 млрд годом ранее). Квартальная выручка выросла на 16% - до рекордных $20,58 млрд.

Рекорды в инвестиционном банкинге и управлении активами

Основным драйвером успеха явилась высокая активность клиентов на фоне волатильности рынков. Ключевые результаты по подразделам:

  • Institutional Securities: выручка подскочила на 19%, достигнув рекорда в $10,72 млрд.
  • Инвестиционные услуги: доход в этом сегменте вырос на 36% благодаря активизации сделок по слиянию и поглощению.
  • Операции с акциями: банк зафиксировал исторический максимум выручки – $5,15 млрд (+25%).
  • Wealth Management: управление капиталом состоятельных клиентов принесло рекордные $8,5 млрд.

Прибыль на одну акцию составила $3,43, что существенно выше прогноза аналитиков FactSet в $3,02. Также банк сократил отчисления в резервы под возможные кредитные потери до $98 млн.

Дивиденды и выкуп акций

На фоне мощных денежных результатов Morgan Stanley продолжает программу возврата капитала акционерам. В течение квартала банк выкупил собственные акции на сумму $1,75 млрд, а совет директоров рекомендовал выплату квартальных дивидендов в размере $1 на акцию. Акции банка отреагировали на отчетность ростом на 2,6% в ходе торгов.

Напомним, страховая группа MetLife рассматривает возможность продажи своего украинского бизнеса. Потенциальное соглашение по продаже лидера рынка страхования жизни оценивается более чем в $100 млн и может стать знаковым для финансового сектора Украины.

Автор:
Максим Кольц