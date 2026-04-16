Фінансові рекорди Morgan Stanley: прибуток банку зріс на 29% у першому кварталі

Один із найбільших банківських конгломератів США, Morgan Stanley, продемонстрував стрімке зростання фінансових показників на початку 2026 року. Чистий прибуток банку за січень-березень збільшився на 29%, значно перевершивши очікування аналітиків Уолл-стріт.

Чистий прибуток установи сягнув $5,57 млрд (проти $4,32 млрд роком раніше). Квартальна виручка зросла на 16% — до рекордних $20,58 млрд.

Рекорди в інвестиційному банкінгу та управлінні активами

Основним драйвером успіху стала висока активність клієнтів на тлі волатильності ринків. Ключові результати за підрозділами:

Institutional Securities: виручка підскочила на 19%, досягнувши рекорду у $10,72 млрд.

Інвестиційні послуги: дохід у цьому сегменті зріс на 36% завдяки активізації угод зі злиття та поглинання.

Операції з акціями: банк зафіксував історичний максимум виручки — $5,15 млрд (+25%).

Wealth Management: управління капіталом заможних клієнтів принесло рекордні $8,5 млрд.

Прибуток на одну акцію становив $3,43, що суттєво вище за прогноз аналітиків FactSet у $3,02. Також банк скоротив відрахування в резерви під можливі кредитні втрати — до $98 млн.

Дивіденди та викуп акцій

На фоні сильних фінансових результатів Morgan Stanley продовжує програму повернення капіталу акціонерам. Протягом кварталу банк викупив власні акції на суму $1,75 млрд, а рада директорів рекомендувала виплату квартальних дивідендів у розмірі $1 на акцію. Акції банку відреагували на звітність зростанням на 2,6% під час торгів.

