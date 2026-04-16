Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фінансові рекорди Morgan Stanley: прибуток банку зріс на 29% у першому кварталі

Банк Morgan Stanley
Фінансові рекорди Morgan Stanley / Unsplash

Один із найбільших банківських конгломератів США, Morgan Stanley, продемонстрував стрімке зростання фінансових показників на початку 2026 року. Чистий прибуток банку за січень-березень збільшився на 29%, значно перевершивши очікування аналітиків Уолл-стріт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз банку.

Чистий прибуток установи сягнув $5,57 млрд (проти $4,32 млрд роком раніше). Квартальна виручка зросла на 16% — до рекордних $20,58 млрд.

Рекорди в інвестиційному банкінгу та управлінні активами

Основним драйвером успіху стала висока активність клієнтів на тлі волатильності ринків. Ключові результати за підрозділами:

  • Institutional Securities: виручка підскочила на 19%, досягнувши рекорду у $10,72 млрд.
  • Інвестиційні послуги: дохід у цьому сегменті зріс на 36% завдяки активізації угод зі злиття та поглинання.
  • Операції з акціями: банк зафіксував історичний максимум виручки — $5,15 млрд (+25%).
  • Wealth Management: управління капіталом заможних клієнтів принесло рекордні $8,5 млрд.

Прибуток на одну акцію становив $3,43, що суттєво вище за прогноз аналітиків FactSet у $3,02. Також банк скоротив відрахування в резерви під можливі кредитні втрати — до $98 млн.

Дивіденди та викуп акцій

На фоні сильних фінансових результатів Morgan Stanley продовжує програму повернення капіталу акціонерам. Протягом кварталу банк викупив власні акції на суму $1,75 млрд, а рада директорів рекомендувала виплату квартальних дивідендів у розмірі $1 на акцію. Акції банку відреагували на звітність зростанням на 2,6% під час торгів.

Нагадаємо, страхова група MetLife розглядає можливість продажу свого українського бізнесу. Потенційна угода з продажу лідера ринку страхування життя оцінюється у понад $100 млн і може стати знаковою для фінансового сектору України.

Автор:
Максим Кольц