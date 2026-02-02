Финансовый коллапс ООН: Трамп заявил, что может легко вынудить все страны заплатить

Президент США Дональд Трамп заявил, что может легко решить финансовые трудности Организации Объединенных Наций (ООН), заставив другие страны платить взносы после слов генерального секретаря Антонио Гутерриша об угрозе "финансового коллапса" международной организации.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал в телефонном интервью Politico.

Глава Белого дома утверждает, что не знал о задолженности США перед ООН, но убежден, что может "очень легко решить проблему" и добиться уплаты взносов другими странами, если ООН обратится к нему.

" Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать, - это позвонить по телефону этим странам… Они бы послали чеки в течение минут" , – подчеркнул Трамп.

Однако он не уточнил, планируют ли США погасить свои миллиардные долги перед ООН.

Неизбежный финансовый коллапс ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил государства-члены, что организация оказалась на грани "неизбежного финансового краха" из-за невыплаченных взносов. Он также отметил, что проблема усугубляется правилом, которое заставляет возвращать неиспользованные средства, пишет Reuters.

При этом Гутерриш уже неоднократно предупреждал об ухудшении финансовой ситуации организации, но в этот раз его оговорка звучала серьезно. Оно прозвучало в условиях, когда главный донор ООН — США отходит от многостороннего сотрудничества по многим направлениям.

"Кризис углубляется и угрожает выполнению программ, а также финансовым коллапсом. Ситуация еще больше ухудшится в ближайшем будущем", - заявил Гутерриш.

Каков размер взносов

По правилам ООН размер взносов каждой страны зависит от ее экономики. США платят 22% основного бюджета, Китай – 20%. К концу 2025 года задолженность по вкладам достигла рекордных 1,57 млрд долларов, сообщил Гутерриш, не уточнив, какие именно страны не уплатили.

"Или все государства-члены своевременно и полностью выполняют свои обязательства по вкладам, или нам придется радикально пересмотреть финансовые правила ООН во избежание неизбежного финансового краха", - подчеркнул генсекретарь ООН.

Представители ООН сообщают, что США задолжали 2,19 млрд долларов за регулярный бюджет организации, еще 1,88 млрд долларов — за текущие миротворческие миссии и 528 млн долларов — за предыдущие миротворческие операции.

Напомним, недавно Трамп создал "Совет мира", который потенциально может заменить ООН

В то же время, ранее американский лидер приглашал в "Совет мира" украинского президента Владимира Зеленского, диктатора РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Последний публично принял предложение Трампа.

Другие крупные мировые государства и традиционные западные союзники США отказались присоединиться к "Совету мира", за членство в котором нужно заплатить 1 миллиард долларов.