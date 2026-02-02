Фінансовий колапс ООН: Трамп заявив, що може легко змусити всі країни заплатити

Президент США Дональд Трамп заявив, що може легко розв’язати фінансові труднощі Організації Об’єднаних Націй (ООН), змусивши інші країни платити внески, після слів генерального секретаря Антоніо Гутерріша про загрозу "фінансового колапсу" міжнародної організації.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав у телефонному інтерв’ю Politico.

Очільник Білого дому стверджує, що не знав про заборгованість США перед ООН, але переконаний, що може "дуже легко розв'язати проблему" й домогтися сплати внесків іншими країнами, якщо ООН звернеться до нього.

"Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, — це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин", — наголосив Трамп.

Проте він не уточнив, чи планують США погасити власні мільярдні борги перед ООН.

Неминучий фінансовий колапс ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив держави-члени, що організація опинилася на межі "неминучого фінансового краху" через невиплачені внески. Він також зазначив, що проблема посилюється правилом, яке змушує повертати невикористані кошти, пише Reuters.

При цьому Гутерріш вже неодноразово попереджав про погіршення фінансової ситуації організації, але цього разу його застереження звучало найсерйозніше. Воно пролунало в умовах, коли головний донор ООН — США — відходить від багатосторонньої співпраці на багатьох напрямках.

"Криза поглиблюється і загрожує виконанню програм, а також фінансовим колапсом. Ситуація ще більше погіршиться в найближчому майбутньому", — заявив Гутерріш.

Який розмір внесків

За правилами ООН, розмір внесків кожної країни залежить від її економіки. США сплачують 22% основного бюджету, Китай — 20%. На кінець 2025 року заборгованість із внесків досягла рекордних 1,57 млрд доларів, повідомив Гутерріш, не уточнивши, які саме країни не сплатили.

"Або всі держави-члени своєчасно та повністю виконують свої зобов’язання щодо внесків, або нам доведеться радикально переглянути фінансові правила ООН, щоб уникнути неминучого фінансового краху", — наголосив генсекретар ООН.

Представники ООН повідомляють, що США наразі заборгували 2,19 млрд доларів за регулярний бюджет організації, ще 1,88 млрд доларів — за поточні миротворчі місії та 528 млн доларів — за попередні миротворчі операції.

Нагадаємо, нещодавно Трамп створив "Раду миру", яка потенційно може замінити ООН

Водночас раніше американський лідер запрошував до "Ради миру" українського президента Володимира Зеленського, диктатора РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Останній публічно прийняв пропозицію Трампа.

Інші великі світові держави та традиційні західні союзники США відмовилися приєднатися до "Ради миру", за членство в якій треба заплатити 1 мільярд доларів.