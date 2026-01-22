Трамп підписав статут "Ради миру": хто увійшов до її складу (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підписав хартію "Ради миру" та представив політиків, які погодилися увійти до її складу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Трамп у четвер започаткував роботу своєї "Ради миру", яка спочатку була зосереджена на закріпленні припинення вогню в Газі, але, за його словами, може відігравати ширшу роль. Вона працюватиме з Організацією Об'єднаних Націй.

"Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо. І ми робитимемо це спільно з Організацією Об’єднаних Націй", – сказав очільник Білого дому, додавши, що ООН має великий потенціал, який ще не був повністю використаний.

Трамп, який головуватиме в раді, запросив десятки інших світових лідерів приєднатися.

Так, серед тих, хто прийняв запрошення глави Білого дому увійти до ради, –президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, лідер Аргентини Хавʼєр Мілей, премʼєр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та угорський премʼєр Віктор Орбан. Також зобов'язалися приєднатися, включаючи Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Туреччину та Білорусь.

"Вони мої друзі — дайте подивитися — так, кожен з них мій друг. Зазвичай у мене є пара, можливо, дві або три людини, які мені не подобаються. Але не цього разу. Насправді мені подобається вся ця група. Кожен із них. Ви можете в це повірити?" – заявив Трамп.

Водночас раніше американський лідер запрошував до "Ради миру" українського президента Володимира Зеленського, диктатора РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Останній публічно прийняв пропозицію Трампа.

Інші великі світові держави та традиційні західні союзники США відмовилися приєднатися до "Ради миру", за членство в якій треба заплатити 1 мільярд доларів.