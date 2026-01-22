Трамп подписал устав "Совета мира": кто вошел в состав аналога ООН (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписал хартию "Советы мира" и представил политиков, согласившихся войти в ее состав.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Трамп в четверг начал работу своего "Совета мира", который изначально был сосредоточен на закреплении прекращения огня в Газе, но, по его словам, может играть более широкую роль. Она будет работать с Организацией Объединенных Наций.

"Как только этот совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. И мы будем делать это совместно с Организацией Объединенных Наций", – сказал глава Белого дома, добавив, что ООН обладает большим потенциалом, который еще не был полностью использован.

Трамп, председательствующий в совете, пригласил десятки других мировых лидеров присоединиться.

Так, среди принявших приглашение главы Белого дома войти в совет – президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, лидер Аргентины Хавьер Милей, премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и венгерский премьер Виктор Орбан. Также обязались присоединиться, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Белоруссию.

"Они мои друзья - дайте посмотреть - да, каждый из них мой друг. Обычно у меня есть пара, возможно, два или три человека, которые мне не нравятся. Но не в этот раз. На самом деле мне нравится вся эта группа. Каждый из них. Вы можете в это поверить?" – заявил Трамп.

В то же время ранее американский лидер приглашал в "Совет мира" украинского президента Владимира Зеленского, диктатора РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Последний публично принял предложение Трампа.

Другие крупные мировые государства и традиционные западные союзники США отказались присоединиться к "Совету мира", за членство в котором нужно заплатить 1 миллиард долларов.