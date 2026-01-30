Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финансы войны: в 2025 году ликвидация одного оккупанта стоила государству 8,5 млн грн – аналитик

война, ВСУ
Сколько стоит каждый уничтоженный кафир? / Генеральный штаб ВСУ

В 2025 году поражение одного российского военного обходилось украинскому бюджету в среднем в 8,5 миллиона гривен или около 202 тысяч долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает украинский финансовый аналитик Александр Паращий.

Цифры войны

Отмечается, что подобные расчеты вытекают из анализа издержек и боевых результатов Сил обороны.

"Восемь с половиной миллионов гривен (или 202 тысячи долларов). Именно во столько обходилось украинскому бюджету впечатление одного оккупанта в 2025 году. Если брать за основной показатель эффективности наших сил обороны именно российские тушки, то есть такие вот "финансы войны", - подчеркнул Паращий.

Аналитик отметил, что эту сумму можно скорректировать с учетом довоенных расходов Украины на Министерство обороны, Национальную гвардию, ГНС, ГУР и СБУ, умноженные на инфляцию. Даже при таком подходе стоимость остается значительной – около 7,8 млн грн на одного оккупанта.

В то же время расчет можно корректировать и в сторону уменьшения, если вычесть затраты, не связанные непосредственно с поражением противника, в том числе на противовоздушную оборону или дальнобойные удары. С другой стороны, показатель может возрасти, если учесть объемы иностранной помощи, поступавшие вне государственного бюджета, а также бюджетные выплаты, непосредственно связанные с обороной и растянутые на последующие годы.

"Но есть то, что имеем: расходы Украины на поражение одного врага измеряются не несколькими единицами, сотнями или тысячами долларов, а сотнями тысяч долларов", - подытожил он.

Фото 2 — Финансы войны: в 2025 году ликвидация одного оккупанта стоила государству 8,5 млн грн – аналитик
Фото: Александр Перещей.

Напомним, к 2025 году финансовая поддержка украинской армии через систему налогообложения вышла на новый уровень – поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).

Автор:
Ольга Опенько