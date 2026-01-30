Финансы войны: в 2025 году ликвидация одного оккупанта стоила государству 8,5 млн грн – аналитик

В 2025 году поражение одного российского военного обходилось украинскому бюджету в среднем в 8,5 миллиона гривен или около 202 тысяч долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает украинский финансовый аналитик Александр Паращий.

Цифры войны

Отмечается, что подобные расчеты вытекают из анализа издержек и боевых результатов Сил обороны.

"Восемь с половиной миллионов гривен (или 202 тысячи долларов). Именно во столько обходилось украинскому бюджету впечатление одного оккупанта в 2025 году. Если брать за основной показатель эффективности наших сил обороны именно российские тушки, то есть такие вот "финансы войны", - подчеркнул Паращий.

Аналитик отметил, что эту сумму можно скорректировать с учетом довоенных расходов Украины на Министерство обороны, Национальную гвардию, ГНС, ГУР и СБУ, умноженные на инфляцию. Даже при таком подходе стоимость остается значительной – около 7,8 млн грн на одного оккупанта.

В то же время расчет можно корректировать и в сторону уменьшения, если вычесть затраты, не связанные непосредственно с поражением противника, в том числе на противовоздушную оборону или дальнобойные удары. С другой стороны, показатель может возрасти, если учесть объемы иностранной помощи, поступавшие вне государственного бюджета, а также бюджетные выплаты, непосредственно связанные с обороной и растянутые на последующие годы.

"Но есть то, что имеем: расходы Украины на поражение одного врага измеряются не несколькими единицами, сотнями или тысячами долларов, а сотнями тысяч долларов", - подытожил он.

Фото: Александр Перещей.

Напомним, к 2025 году финансовая поддержка украинской армии через систему налогообложения вышла на новый уровень – поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).