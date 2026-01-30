Фінанси війни: у 2025 році ліквідація одного окупанта коштувала державі 8,5 млн грн - аналітик

У 2025 році ураження одного російського військового обходилося українському бюджету в середньому у 8,5 мільйона гривень або близько 202 тисяч доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє український фінансовий аналітик Олександр Паращій.

Цифри війни

Зазначається, що такі розрахунки випливають з аналізу витрат і бойових результатів Сил оборони.

"Вісім з половиною мільйонів гривень (або 202 тисячі долярів). Саме в стільки обходилося українському бюджету враження одного окупанта у 2025 році. Якщо брати за основний показник ефективності наших сил оборони саме російські тушки, то маємо такі от "фінанси війни", - наголосив Паращій.

Аналітик зауважив, що цю суму можна скоригувати з урахуванням довоєнних витрат України на Міністерство оборони, Національну гвардію, ДПС, ГУР та СБУ, помножених на інфляцію. Навіть за такого підходу вартість залишається значною - близько 7,8 млн грн на одного окупанта.

Водночас розрахунок можна коригувати й у бік зменшення, якщо відняти витрати, не пов’язані безпосередньо з ураженням противника, зокрема на протиповітряну оборону чи далекобійні удари. З іншого боку, показник може зрости, якщо врахувати обсяги іноземної допомоги, що надходили поза межами державного бюджету, а також бюджетні виплати, безпосередньо пов’язані з обороною і розтягнуті на наступні роки.

"Але маємо те, що маємо: витрати України на ураження одного ворога вимірюються не кількома одиницями, сотнями чи тисячами долярів, а сотнями тисяч долярів", - підсумував він.

Фото: Олександ Перещій.

Нагадаємо, к 2025 році фінансова підтримка української армії через систему оподаткування вийшла на новий рівень – надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).