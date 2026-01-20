Запланована подія 2

Fitch снизило рейтинг "Укрзализныци" до уровня "C": какая причина

Fitch
Fitch снизил рейтинг "Укрзализныци". / Википедия

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings официально пересмотрело статус АО "Укрзализныця". Долгосрочный рейтинг дефолта компании и ее еврооблигаций был снижен с отметки "СС" до критического уровня "С".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте агентства.

Такое решение стало реакцией на несостоятельность перевозчика в срок осуществить купон и выплаты.

"Снижение рейтингов отражает пропущенную Укрзализныцей выплату процентов, запланированную на 9 января 2026 года, по облигациям, подлежащим погашению в 2026 году, и то, что компания вступила в льготный период", - пояснили в Fitch Ratings.

Согласно сообщению, если "Укрзалізниця" не выполнит обязательства по выплате просроченных процентов в пределах льготного периода, рейтинг может быть дополнительно снижен до уровня "RD" (ограниченного дефолта).

Известно, что 12 января "Укрзализныця" объявила, что не будет производить $45 млн купонных выплат по еврооблигациям 2026 года и 2028 года, которые приходятся соответственно на 9 и 15 января.

Компания намерена сотрудничать с владельцами этих ценных бумаг для проведения более широкой реструктуризации этих инструментов.

В Fitch Ratings отметили: "Укрзализныця" – национальная интегрированная железнодорожная компания с естественной монополией в железнодорожном секторе Украины. Она является наибольшим работодателем и играет жизненно важную роль в экономике и рынке труда страны.

Несмотря на финансовую турбулентность, компания продолжает выполнять свои функции, но снижение рейтингов может осложнить привлечение новых инвестиций в будущем.

Напомним, в декабре 2025 года Fitch Ratings повысило рейтинг Украины по "ограниченному дефолту" после того, как страна объявила о договоренности с кредиторами по обмену ВВП-варрантов.

Автор:
Татьяна Ковальчук