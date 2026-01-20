Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "C": яка причина

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings офіційно переглянуло статус АТ "Укрзалізниця". Довгостроковий рейтинг дефолту компанії та її єврооблігацій було знижено з позначки "СС" до критичного рівня "С".

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті агентства.

Таке рішення стало реакцією на неспроможність перевізника вчасно здійснити купонні виплати.

"Зниження рейтингів відображає пропущену Укрзалізницею виплату відсотків, заплановану на 9 січня 2026 року, за облігаціями, що підлягають погашенню у 2026 році, і те, що компанія вступила в пільговий період", — пояснили в Fitch Ratings.

Згідно із повідомленням, якщо "Укрзалізниця" не виконає зобов’язання з виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду, рейтинг може бути додатково знижений до рівня "RD" (обмеженого дефолту).

Відомо, що 12 січня "Укрзалізниця" оголосила, що не здійснюватиме $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадають відповідно на 9 та 15 січня.

Компанія має намір співпрацювати з власниками цих цінний паперів для проведення ширшої реструктуризації цих інструментів.

У Fitch Ratings відзначили: "Укрзалізниця" – національна інтегрована залізнична компанія з природною монополією в залізничному секторі України. Вона є найбільшим роботодавцем та відіграє життєво важливу роль в економіці та на ринку праці країни.

Незважаючи на фінансову турбулентність, компанія продовжує виконувати свої функції, але зниження рейтингів може ускладнити залучення нових інвестицій у майбутньому.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Fitch Ratings підвищило рейтинг України з "обмеженого дефолту" після того, як країна оголосила про домовленість з кредиторами щодо обміну ВВП-варантів.