Физическая идентификация пенсионеров: что делать, если требование выполнить не удалось

мужчина, женщина, пенсионеры
Пенвные категории пенсионеров должны пройти физическую идентификацию / Freepik

Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию. 31 декабря 2025 — последний день выполнения этого требования, которая является предпосылкой для продления в 2026 году назначенных выплат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Что делать, если пройти не удалось?

В ПФУ отметили, что если пенсионер или получатель страховых выплат не прошел физическую идентификацию в течение календарного года, это не является основанием для отмены решения о назначении пенсии или страховой выплаты.

"Если в связи с не прохождением до 31 декабря 2025 года физическая идентификация выплата пенсии или страховой выплаты будет прекращена, то ее автоматически возобновят после прохождения такой идентификации", — пояснили в пенсионном фонде.

Как проверить состоялась ли идентификация?

Проверить факт прохождения физической идентификации и дату последней идентификации можно, воспользовавшись на вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении "Пенсионного фонда Украины" сервисом "Моя идентификация".

Если получатель выплат находится за границей, то следует обратиться в посольство или консульство Украины, где он состоит на учете.

Что такое физическая идентификация?

Физическая идентификация — это процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов, осуществляемых удаленно или лично. Это международная практика установления личности, чтобы проверить, что лицо живо и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

Процедура действует в Украине с 2004 года для всех получателей социальных выплат. Большинство граждан проходят идентификацию, даже не замечая этого, ведь она происходит в момент контакта с почтальоном, органом ПФУ или банком, где открыт счет.

Напомним, украинцы за границей могут учесть свой страховой стаж для получения пособия по безработице.

Автор:
Татьяна Ковальчук