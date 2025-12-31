Фізична ідентифікація пенсіонерів: що робити, якщо вимогу виконати не вдалося

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію. 31 грудня 2025 року – останній день виконання цієї вимоги, яка є передумовою для продовження у 2026 році призначених виплат.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Що робити, якщо пройти не вдалося?

У ПФУ зазначили, якщо пенсіонер або отримувач страхових виплат не пройшов фізичну ідентифікацію впродовж календарного року, це не є підставою для скасування рішення про призначення пенсії чи страхової виплати.

"Якщо у зв’язку з не проходженням до 31 грудня 2025 року фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації", — пояснили у пенсійному фонді.

Як перевірити чи ідентифікація відбулась?

Перевірити факт проходження фізичної ідентифікації та дату проходження останньої ідентифікації можна, скориставшись на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку "Пенсійного фонду України" сервісом "Моя ідентифікація".

Якщо отримувач виплат знаходиться за кордоном, то потрібно звернутися у посольство чи консульство України, де він перебуває на обліку.

Що таке фізична ідентифікація?

Фізична ідентифікація — це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто. Це міжнародна практика встановлення особи, щоб перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Процедура діє в Україні з 2004 року для всіх отримувачів соціальних виплат. Більшість громадян проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього, адже вона відбувається в момент контакту з листоношею, органом ПФУ чи банком, де відкрито рахунок.

Нагадаємо, українці за кордоном можуть врахувати свій страховий стаж для отримання допомоги з безробіття.